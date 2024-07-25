الذهب يهبط مع جني المستثمرين للأرباح قبيل بيانات أمريكية

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الخميس، مع قيام المستثمرين بتحقيق الأرباح قبل إصدار بيانات اقتصادية أمريكية مهمة. وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفوري بنسبة 0.9% ليصل إلى 2377.29 دولاراً للأوقية، بينما انخفضت العقود الآجلة بنسبة 1.6% لتستقر عند 2376.70 دولاراً. فريق التحرير تابعونا: للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر و لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا فريق التحرير فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة... More by فريق التحرير