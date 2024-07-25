الذهب يهبط مع جني المستثمرين للأرباح قبيل بيانات أمريكية

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الخميس، مع قيام المستثمرين بتحقيق الأرباح قبل إصدار بيانات اقتصادية أمريكية مهمة.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفوري بنسبة 0.9% ليصل إلى 2377.29 دولاراً للأوقية، بينما انخفضت العقود الآجلة بنسبة 1.6% لتستقر عند 2376.70 دولاراً.