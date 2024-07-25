فريق التحرير by فريق التحرير

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الذهب يهبط مع جني المستثمرين للأرباح قبيل بيانات أمريكية

تراجع سعر الذهب في المعاملات الفوري بنسبة 0.9% ليصل إلى 2377.29 دولاراً.

فريق التحرير by فريق التحرير
الذهب

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الخميس، مع قيام المستثمرين بتحقيق الأرباح قبل إصدار بيانات اقتصادية أمريكية مهمة.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفوري بنسبة 0.9% ليصل إلى 2377.29 دولاراً للأوقية، بينما انخفضت العقود الآجلة بنسبة 1.6% لتستقر عند 2376.70 دولاراً.

الذهب
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...