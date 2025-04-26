الذهب ينخفض مع ارتفاع التفاؤل بشأن تهدئة الحرب التجارية بين أمريكا والصين

انخفضت أسعار الذهب، يوم الجمعة، بأكثر من 1%، متجهة نحو تسجيل انخفاض أسبوعي، في ظل مؤشرات تدل على إمكانية تهدئة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

كما أظهرت التقارير أن الصين تدرس إعفاء بعض السلع الأمريكية من الرسوم الجمركية، مما ساهم في تعزيز التفاؤل بالأسواق.

تراجع ملحوظ في أسعار الذهب الفوري والعقود الآجلة

بحلول الساعة 08:30 (بتوقيت غرينتش)، تراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.5% ليصل إلى 3299.69 دولار للأوقية (الأونصة)، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.1% إلى 3310.20 دولار للأوقية، وفقًا لما ذكرته رويترز.

ارتفاع الدولار يدفع تكلفة السبائك للزيادة

مع ارتفاع الدولار الأمريكي الذي عوض خسائره السابقة، شهدت الأسهم الأوروبية أيضًا ارتفاعًا، بعد تقارير أفادت بأن الصين تدرس إعفاء بعض السلع الأمريكية من الرسوم الجمركية.

ويزيد هذا الارتفاع في الدولار من تكلفة شراء الذهب بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

التفاؤل باتفاق تجاري يؤثر على أسعار الذهب

قال زين فاودا، المحلل في “ماركت بالس” التابعة لشركة “أواندا”، أن الذهب يواجه صعوبة في الحفاظ على زخمه الصعودي في ظل التفاؤل المتزايد بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصي.

وأضاف فاودا، أن اتفاقية تجارية بين أمريكا والصين، قد تدفع سعر الذهب إلى مستوى 3000 دولار للأوقية أو أقل، وذلك استنادًا إلى العوامل الأخرى التي تؤثر في السوق.

ومن جانبه، أكد ترمب، أن المحادثات التجارية مع الصين جارية، نافياً مزاعم الصين بعدم وجود أي مناقشات بشأن تخفيف حدة الحرب التجارية المستمرة.

الذهب يرتفع هذا العام رغم التراجع الحالي

على الرغم من التراجع الحالي، شهد الذهب ارتفاعًا كبيرًا في قيمته هذا العام، حيث سجل ارتفاعًا يقارب 26% حتى الآن.

كما وصل الذهب إلى أعلى مستوى قياسي له عند 3500.05 دولار يوم الثلاثاء الماضي، ليظل ضمن أكثر الأصول جذبًا للمستثمرين في ظل الظروف الاقتصادية والجيوسياسية المتقلبة.

آداء المعادن النفسية الآخرى

فيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.6% ليصل إلى 33.36 دولار للأوقية، كما تراجع سعر البلاتين بنسبة 1.2% ليصل إلى 958.89 دولار، بينما شهد سعر البلاديوم انخفاضًا بنسبة 1.6% ليصل إلى 938.78 دولار.

وعلى الرغم من ذلك، تتجه الفضة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، بينما شهد البلاتين والبلاديوم انخفاضًا هذا الأسبوع.

إشارات انتعاش في المستقبل

من جانبه، أشار روس نورمان، المحلل المستقل، إلى أن تصحيح السوق قد يكون مؤشراً إيجابيًا لانتعاش الطلب على الذهب في الهند، خاصة مع توقعات بزيادة الشراء في المستقبل القريب.