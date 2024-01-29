الذهب يرتفع 7 دولارات في المعاملات الفورية

شهدت أسواق الذهب اليوم ارتفاعًا ملحوظًا، حيث قفز المعدن الأصفر بنحو 7 دولارات في المعاملات الفورية.

وبحلول الساعة 09:27 صباحاً بتوقيت الإمارات، وصل سعر أونصة الذهب إلى 2025.32 دولارا، محققًا ارتفاعًا بنسبة 0.34%.

وشهدت عقود تسليم أبريل 2024 ارتفاعًا مماثلًا، حيث صعدت بنسبة 0.35% أو ما يعادل 7.05 دولارات، لتصل إلى 2043.15 دولارا للأونصة.

العملات الرقمية والذهب..

وشهدت السنوات الأخيرة ازدهارًا في أسواق العملات الرقمية، حيث أصبحت البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى استثمارات جذابة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء، وفي الوقت نفسه، ظل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين في الأوقات العصيبة.

وفي حديث “أريبيان بزنس” مع أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، يتكلم عن العلاقة بين الذهب والعملات الرقمية.

ما هي الطرق المتاحة للاستثمار في الذهب وما هي المخاطر المحتملة؟

هناك عدة طرق للاستثمار في الذهب، لكل منها فرصها ومخاطرها المميزة. الطرق التقليدية هي الاستثمار في الذهب نفسه والاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة وعقود الفروقات وعقود الذهب الآجلة والفورية والاستراتيجيات المتطورة مثل تداول الخيارات.

تتضمن الملكية المادية شراء السبائك أو العملات الذهبية أو المجوهرات، مما يوفر ملكية ملموسة ويمنح المستثمر شعوراً بالأمان. إلا أن هذه الطريقة قد ينتج عنها مشاكل تتعلق بالسيولة والتخزين والمخاوف حول أصالة الذهب.

توفر صناديق الاستثمار التي تتداول في الذهب، مثل صندوق إس بي دي آر جولد ترست، طريقة مريحة للاستثمار دون امتلاك الذهب المادي. حيث أظهرت هذه الصناديق بمرور الوقت قدرتها على تتبع أداء سبائك الذهب بدقة شديدة.

وعلى الرغم مما توفره هذه الطريقة من سهولة التداول والسيولة، على المستثمرين أن يضعوا في اعتبارهم رسوم التداول والإدارة بالإضافة إلى رسوم التخزين.

تعتبر العقود الآجلة وعقود الفروقات منتجات ذات رافعة مالية تتطلب فهماً أكبر لإدارة المخاطر نظراً للمخاطر الكامنة على رأس المال. ويقدم تداول الخيارات على صناديق الذهب استراتيجيات مصممة خصيصاً لظروف السوق المختلفة. مثل الشراء عند توقع ارتفاع الأسعار، الذي يتضمن القيام بالشراء عندما تكون الأسعار منخفضة والبيع عند ارتفاعها للاستفادة من زيادات الأسعار.

لا يخلو الاستثمار في الذهب، على الرغم من كونه يبدو مستقراً، من المخاطر. حيث يمكن أن تؤثر التقلبات الاقتصادية التي تشمل التغيرات في سعر صرف الدولار وأسعار الفائدة والأحداث الجيوسياسية ومعنويات السوق على الأداء.

كما يحمل الاستثمار في صناديق الاستثمار في الذهب وعقود الفروقات والعقود الآجلة وتداول الخيارات مخاطر محددة في السوق المالية مثل تقلب الأسعار والمخاطر الناجمة عن إفلاس أو عجر الطرف الآخر عن الوفاء بالالتزامات والرافعة المالية وإمكانية أن تصبح الخيارات بلا قيمة.

باختصار، تشمل طرق الاستثمار في الذهب الملكية المادية وصناديق الاستثمار المتداولة والمنتجات ذات الرافعة المالية مثل العقود الآجلة وعقود الفروقات بالإضافة إلى تداول الخيارات المتقدمة. ولكل طريقة مزاياها ومخاطرها، مما يستلزم اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على الأهداف المالية لكل شخص وقدرته على تحمل المخاطر.

هل تتوقع أن تستمر أسعار الذهب في الارتفاع في المستقبل؟ وما هي أسباب هذا الارتفاع؟

تبدو توقعات أسعار الذهب متفائلة. من المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في الارتفاع في عام 2024، بعد الأداء القوي في عام 2023. ويعزى هذا المسار الإيجابي إلى مجموعة من العوامل. من المتوقع أن تساهم صناديق التحوط التي تسعى إلى مواكبة الزخم في زيادة الأسعار، إضافة إلى عمليات شراء السبائك المستمرة بوتيرة قياسية من قبل البنوك المركزية.

تعتبر عودة الطلب من مستثمري صناديق الاستثمار المتداولة، وخاصة مديري الأصول، بعد غياب دام عامان، من العوامل المهمة التي تسهم في رفع سعر الذهب. ومع تحول الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة، نعتقد أن العدد الحالي من تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة يبررها التراجع التدريجي في المؤشرات الاقتصادية.

في حين أن التراجع الحاد أو الركود يمكن أن يؤدي إلى حاجة أكبر لخفض أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى زيادة أسعار الذهب. حيث شكل شراء البنك المركزي للذهب بكميات قياسية في العامين الماضيين السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الذهب، على الرغم من ارتفاع العائدات الحقيقية.

كما يعتبر احتمال تراجع الدولار عاملاً داعماً يمكن أن يدفع الذهب للوصول إلى مستوى قياسي جديد عند 2300 دولار.

وعلى الرغم من النظرة الإيجابية التي تقدمها التحليلات، إلا أنه ينبغي الاعتراف بأوجه عدم اليقين المتأصلة في الأسواق المالية، حيث علينا أن التفكير بكافة العوامل والمخاطر المحتملة قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

ما هو تأثير العملات الرقمية على الاقتصاد العالمي؟

تمثل موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات نقطة تحول مهمة لقطاع العملات المشفرة، حيث من المقرر إدراج 11 صندوقا استثماريا. السؤال هو ما إذا كانت تحركات الأسعار في البيتكوين بعد قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات تشبه سيناريو “شراء الشائعات، بيع الحقائق” الذي لوحظ خلال إطلاق العقود الآجلة للبيتكوين في عام 2017.

ومع ذلك، يؤكد غاري جينسلر رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات أنه على الرغم من الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة، فإن الهيئة الناظمة لا تؤيد سوق العملات المشفرة الأساسية، وتنصح المستثمرين الأفراد بتوخي الحذر عند الاستثمار في العملات المشفرة.

كما أن موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات لها آثار محدودة على المستثمرين الأوروبيين، حيث إن صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية كانت متاحة منذ فترة طويلة خارج الولايات المتحدة. لن تكون صناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية متوافقة مع اللوائح المركزية للشركات الأوروبية، مما يجعلها غير متاحة للمستثمرين الأفراد في الاتحاد الأوروبي.

بالنسبة للمستثمرين المحترفين في المناطق غير الخاضعة للوائح الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق، مثل سويسرا والإمارات العربية المتحدة ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، يوفر إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة فرصاً جديدة لاستثمارات بيتكوين أكثر توفيراً من حيث التكلفة.

كما أن صناديق الاستثمار المتداولة الجديدة لن تحدث أي فرق في بعض الولايات القضائية مثل المملكة المتحدة وهونغ كونغ، حيث يتم حظر مشتقات العملات المشفرة وتعتبر العملات المشفرة غير قانونية.

ولن تتأثر القدرة على الاستثمار في البيتكوين الفوري بشكل كبير بالنسبة للعديد من المستثمرين الأوروبيين، وقد تواجه صناديق الاستثمار الأوروبية التي تستثمر في البيتكوين بعض المنافسة بسبب ارتفاع نفقات صناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية الجديدة.

هل يمكن أن تؤثر العملات الرقمية على قيمة الذهب؟

شهد القطاع المالي في السنوات الأخيرة حضوراً متزايداً للعملات الرقمية، والتي غالباً ما يشار إليها باسم العملات المشفرة. وفي حين يعتبر كل من العملات الرقمية والذهب استثمارات بديلة، إلا أنهما يمتلكان صفات مميزة تجذب المستثمرين لأسباب مختلفة.

يُنظر إلى الذهب تاريخياً على أنه وسيلة لحفظ القيمة ولتجنب آثار التضخم والتقلبات الاقتصادية. وتتأثر قيمته بعوامل مثل الأحداث الجيوسياسية ومعدلات التضخم ومعنويات السوق بشكل عام.

أما العملات الرقمية فهي جديدة نسبياً في الأسواق المالية وهي مدعومة بعوامل مثل التقدم التكنولوجي وتطور القوانين واتجاهات السوق. حيث يمكن أن تتأثر العملات الرقمية بسهولة بالتغيرات في القيمة والتداول المحفوف بالمخاطر لأن تداولها يتم بطريقة لامركزية.

يمكن لقيمة الذهب والعملات الرقمية أن تتأثر بعدد لا يحصى من العوامل، كما أن العلاقة بينهما عرضة للتغيير بمرور الوقت. كما تؤثر ديناميكيات السوق ومعنويات المستثمرين والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي بشكل كبير على أداء هذه الأصول.

نحن في ساكسو بنك، نراقب عن كثب اتجاهات السوق ونجري تحليلات شاملة لمواجهة تعقيدات النظام المالي. كما أننا ملتزمون بتزويد عملائنا بمعلومات تمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.

وبالمجمل فإننا ندرك وجود اختلافات كبيرة بين العملات الذهبية والرقمية من حيث آليات العمل والمخاطر بحيث لا تؤثران على بعضهما البعض.

هل يمكن أن تصبح العملات الرقمية بديلاً عن العملات التقليدية؟

اكتسبت العملات الرقمية، وخاصة العملات المشفرة مثل البيتكوين، الاهتمام بميزاتها الفريدة، بما في ذلك اللامركزية والأمان والمعاملات غير المحدودة.

في حين أظهرت العملات الرقمية إمكانات، إلا أنه يجب التعامل مع العديد من التحديات قبل أن يتم قبولها على نطاق واسع كبدائل للعملات التقليدية. ومن أهم العوامل التي تؤثر على التحول المحتمل نحو العملات الرقمية، نذكر الأطر التنظيمية والمخاوف بشأن التقلبات، بالإضافة إلى ثقة الناس وقبولهم للتعامل بالعملات الرقمية.

وفي الوقت الحالي، نرى أن شعبية العملات المشفرة مدفوعة في المقام الأول برغبة المستثمرين بانتهاز الفرصة لتحقيق المزيد من الأرباح. كما لم يظهر حتى الآن سبب أو استخدام مناسب مما قد يؤدي إلى تقلبات كبيرة في السعر بنسب تصل إلى 20-30%، مما يجعل من استخدامها كسلعة للتخزين اقتراحاً صعباً للغاية.