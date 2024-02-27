فريق التحرير by فريق التحرير

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الذهب يرتفع 3 دولارات في المعاملات الفورية

بلغت عقود الذهب، تسليم أبريل 2024، 2043.35 دولار للأونصة، بزيادة 0.22% أو ما يعادل 4.45 دولار.

فريق التحرير by فريق التحرير
الذهب

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا اليوم، حيث صعدت بنسبة 0.15% أو ما يعادل 3.02 دولار في المعاملات الفورية، لتصل إلى 2033.95 دولار للأونصة.

وفي الساعة 11:02 صباحاً بتوقيت الإمارات، بلغت عقود الذهب، تسليم أبريل 2024، 2043.35 دولار للأونصة، بزيادة 0.22% أو ما يعادل 4.45 دولار.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى تراجع الدولار الأمريكي، مما جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين.

الذهب

توقعات أسعار الذهب

وتُشير توقعات الخبراء إلى أن أسعار الذهب ستواصل صعودها خلال الفترة القادمة، مدعومة بمخاوف من الركود الاقتصادي وارتفاع التضخم.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...