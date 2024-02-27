الذهب يرتفع 3 دولارات في المعاملات الفورية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا اليوم، حيث صعدت بنسبة 0.15% أو ما يعادل 3.02 دولار في المعاملات الفورية، لتصل إلى 2033.95 دولار للأونصة.

وفي الساعة 11:02 صباحاً بتوقيت الإمارات، بلغت عقود الذهب، تسليم أبريل 2024، 2043.35 دولار للأونصة، بزيادة 0.22% أو ما يعادل 4.45 دولار.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى تراجع الدولار الأمريكي، مما جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين.

توقعات أسعار الذهب

وتُشير توقعات الخبراء إلى أن أسعار الذهب ستواصل صعودها خلال الفترة القادمة، مدعومة بمخاوف من الركود الاقتصادي وارتفاع التضخم.