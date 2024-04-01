الذهب يرتفع 29 دولاراً في المعاملات الفورية

شهدت أسواق الذهب اليوم ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع المعدن الأصفر بنسبة 1.3% أو ما يعادل 29.28 دولارًا ليصل إلى 2262.36 دولارًا للأونصة.

ويأتي هذا الارتفاع مدعومًا بتصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نهاية الأسبوع الماضي، والتي أشار فيها إلى أن صناع السياسات من المرجح أن ينتظروا إلى ما بعد شهر مارس لخفض أسعار الفائدة.

وعلى صعيد العقود الآجلة، ارتفعت عقود الذهب، تسليم أبريل 2024 بنسبة 2% أو ما يعادل 44.75 دولارًا لتصل إلى 2282.95 دولارًا للأونصة.

ويُعدّ هذا الارتفاع مؤشرًا إيجابيًا لسوق الذهب، خاصة مع توقعات بانخفاض أسعار الفائدة خلال الأشهر القادمة.