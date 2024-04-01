فريق التحرير by فريق التحرير

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الذهب يرتفع 29 دولاراً في المعاملات الفورية

ارتفعت عقود الذهب، تسليم أبريل 2024 بنسبة 2% أو ما يعادل 44.75 دولارًا لتصل إلى 2282.95 دولارًا للأونصة.

فريق التحرير by فريق التحرير

شهدت أسواق الذهب اليوم ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع المعدن الأصفر بنسبة 1.3% أو ما يعادل 29.28 دولارًا ليصل إلى 2262.36 دولارًا للأونصة.

ويأتي هذا الارتفاع مدعومًا بتصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نهاية الأسبوع الماضي، والتي أشار فيها إلى أن صناع السياسات من المرجح أن ينتظروا إلى ما بعد شهر مارس لخفض أسعار الفائدة.

الذهب

وعلى صعيد العقود الآجلة، ارتفعت عقود الذهب، تسليم أبريل 2024 بنسبة 2% أو ما يعادل 44.75 دولارًا لتصل إلى 2282.95 دولارًا للأونصة.

ويُعدّ هذا الارتفاع مؤشرًا إيجابيًا لسوق الذهب، خاصة مع توقعات بانخفاض أسعار الفائدة خلال الأشهر القادمة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...