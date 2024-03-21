فريق التحرير by فريق التحرير

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الذهب يرتفع 22 دولارًا بعد قرار الفيدرالي

يأتي هذا الارتفاع بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (الفيدرالي) على توقعاته لأسعار الفائدة دون تغيير.

فريق التحرير by فريق التحرير

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال تداولات اليوم، محققة مكاسب ناهزت 22 دولارًا، لتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ويأتي هذا الارتفاع بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (الفيدرالي) على توقعاته لأسعار الفائدة دون تغيير، مما عزز جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وبحلول الساعة 11:05 صباحًا بتوقيت الإمارات، ارتفع سعر المعدن الأصفر بنسبة 0.99% أو ما يعادل 21.93 دولارًا ليصل إلى 2207.97 دولار للأونصة.

الذهب

عقود الذهب

كما زادت العقود تسليم أبريل 2024 بنسبة 2.28% أو ما يعادل 49.15 دولارًا لتصل إلى 2210.1 دولارًا للأونصة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...