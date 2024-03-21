الذهب يرتفع 22 دولارًا بعد قرار الفيدرالي

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال تداولات اليوم، محققة مكاسب ناهزت 22 دولارًا، لتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ويأتي هذا الارتفاع بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (الفيدرالي) على توقعاته لأسعار الفائدة دون تغيير، مما عزز جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وبحلول الساعة 11:05 صباحًا بتوقيت الإمارات، ارتفع سعر المعدن الأصفر بنسبة 0.99% أو ما يعادل 21.93 دولارًا ليصل إلى 2207.97 دولار للأونصة.

عقود الذهب

كما زادت العقود تسليم أبريل 2024 بنسبة 2.28% أو ما يعادل 49.15 دولارًا لتصل إلى 2210.1 دولارًا للأونصة.