فريق التحرير by فريق التحرير

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الإمارات.. الذهب يربح 6 دولارات في المعاملات الفورية

زادت العقود، تسليم أبريل 2023 بنسبة 0.23% أو ما يعادل 4.9 دولار لتصل إلى 2171.55 دولار للأونصة.

فريق التحرير by فريق التحرير
الذهب

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، محققة مكاسب ناهزت 6 دولارات في المعاملات الفورية، بدعم من تزايد التوقعات بتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

صعد المعدن الأصفر بنسبة 0.28% أو ما يعادل 5.93 دولار ليصل إلى 2168.23 للأونصة.

الذهب

زيادة عقود الذهب

زادت العقود، تسليم أبريل 2023 بنسبة 0.23% أو ما يعادل 4.9 دولار لتصل إلى 2171.55 دولار للأونصة.

وتأتي هذه المكاسب وسط توقعات بتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما يدعم جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...