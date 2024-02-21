فريق التحرير by فريق التحرير

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الذهب يربح 4 دولارات في تداولات اليوم

انخفضت عقود الذهب، تسليم أبريل 2024 بنسبة 0.03% أو ما يعادل 0.65 دولار، لتصل إلى 2039.25 دولار للأونصة.

فريق التحرير by فريق التحرير

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، الثلاثاء 21 فبراير 2024، حيث حقق المعدن الأصفر مكاسب تزيد عن 4 دولارات في المعاملات الفورية.

تفاصيل ارتفاع الذهب:

  • بحلول الساعة 12:06 ظهرا بتوقيت الإمارات، صعد الذهب بنسبة 0.2%، أو ما يعادل 4.06 دولار، ليصل إلى 2028.35 دولارا للأونصة.
  • وهناك عدة عوامل لارتفاع الذهب، منها:
    • انخفاض الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
    • ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية.
الذهب

عقود الذهب:

  • على الرغم من ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية، إلا أن عقود الذهب، تسليم أبريل 2024، انخفضت بنسبة 0.03%، أو ما يعادل 0.65 دولار، لتصل إلى 2039.25 دولار للأونصة.
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...