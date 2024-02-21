الذهب يربح 4 دولارات في تداولات اليوم

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، الثلاثاء 21 فبراير 2024، حيث حقق المعدن الأصفر مكاسب تزيد عن 4 دولارات في المعاملات الفورية.

تفاصيل ارتفاع الذهب:

بحلول الساعة 12:06 ظهرا بتوقيت الإمارات، صعد الذهب بنسبة 0.2%، أو ما يعادل 4.06 دولار، ليصل إلى 2028.35 دولارا للأونصة.

وهناك عدة عوامل لارتفاع الذهب، منها: انخفاض الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى. ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية.



عقود الذهب:

على الرغم من ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية، إلا أن عقود الذهب، تسليم أبريل 2024، انخفضت بنسبة 0.03%، أو ما يعادل 0.65 دولار، لتصل إلى 2039.25 دولار للأونصة.