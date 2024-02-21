الذهب يربح 4 دولارات في تداولات اليوم

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، الثلاثاء 21 فبراير 2024، حيث حقق المعدن الأصفر مكاسب تزيد عن 4 دولارات في المعاملات الفورية.
تفاصيل ارتفاع الذهب:
- بحلول الساعة 12:06 ظهرا بتوقيت الإمارات، صعد الذهب بنسبة 0.2%، أو ما يعادل 4.06 دولار، ليصل إلى 2028.35 دولارا للأونصة.
- وهناك عدة عوامل لارتفاع الذهب، منها:
- انخفاض الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
- ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية.
عقود الذهب:
- على الرغم من ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية، إلا أن عقود الذهب، تسليم أبريل 2024، انخفضت بنسبة 0.03%، أو ما يعادل 0.65 دولار، لتصل إلى 2039.25 دولار للأونصة.