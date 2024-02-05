الذهب يخسر 9 دولارات

في عالم المال والأعمال، حكاية رحلة لا تنتهي، بطلها “الذهب” المعدن الثمين، ومسرحها “السوق” بمتغيراته وتذبذباته.
واليوم، واجه “الذهب” تحديات جديدة، حيث انخفضت أسعاره بقيمة 9 دولارات في المعاملات الفورية.
أسعار الذهب في الإمارات
وبحلول الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، انخفض “الذهب” بنسبة 0.45%، أي ما يعادل 9.01 دولارات، ليصلَ إلى 2030.91 دولارا للأونصة.
وانخفضت عقود الذهب، تسليم أبريل 2024 بنسبة 0.33% أو ما يعادل 6.8 دولارات، لتصل إلى 2046.8 دولارا للأونصة.
وتؤثر على رحلة “الذهب” في السوقِ عوامل متعددة، منها:
- ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
- توقعات برفعِ أسعار الفائدةِ من قبل الفيدرالي الأمريكي.
- ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي.