فريق التحرير by فريق التحرير

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الذهب يخسر 9 دولارات

واجه “الذهب” تحديات جديدة، حيث انخفضت أسعاره بقيمة 9 دولارات في المعاملات الفورية.

فريق التحرير by فريق التحرير

في عالم المال والأعمال، حكاية رحلة لا تنتهي، بطلها “الذهب” المعدن الثمين، ومسرحها “السوق” بمتغيراته وتذبذباته.

واليوم، واجه “الذهب” تحديات جديدة، حيث انخفضت أسعاره بقيمة 9 دولارات في المعاملات الفورية.

أسعار الذهب في الإمارات

وبحلول الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، انخفض “الذهب” بنسبة 0.45%، أي ما يعادل 9.01 دولارات، ليصلَ إلى 2030.91 دولارا للأونصة.

وانخفضت عقود الذهب، تسليم أبريل 2024 بنسبة 0.33% أو ما يعادل 6.8 دولارات، لتصل إلى 2046.8 دولارا للأونصة.

الذهب

وتؤثر على رحلة “الذهب” في السوقِ عوامل متعددة، منها:

  • ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
  • توقعات برفعِ أسعار الفائدةِ من قبل الفيدرالي الأمريكي.
  • ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي.
الذهب
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...