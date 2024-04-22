الذهب يخسر 22 دولاراً

شهدت أسعار الذهب اليوم انخفاضاً حاداً خلال تعاملات اليوم، لتخسر أكثر من 22 دولاراً في المعاملات الفورية.

ويعود هذا الانخفاض إلى عمليات جني الأرباح من قبل المستثمرين، وذلك بعد أن سجّلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال الفترة الماضية.

أسعار الذهب

وفي الساعة 9:33 صباحاً بتوقيت الإمارات، تراجع سعر المعدن الأصفر بنسبة 0.94%، أي ما يعادل 22.4 دولار، ليصل إلى 2369.62 دولاراً للأونصة.

كما انخفضت عقود الذهب تسليم يونيو 2024 بنسبة 1.27%، أي ما يعادل 30.85 دولاراً، لتصل إلى 2382.85 دولاراً للأونصة.