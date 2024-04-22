فريق التحرير by فريق التحرير

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الذهب يخسر 22 دولاراً

انخفضت عقود الذهب تسليم يونيو 2024 بنسبة 1.27%، أي ما يعادل 30.85 دولاراً

فريق التحرير by فريق التحرير

شهدت أسعار الذهب اليوم انخفاضاً حاداً خلال تعاملات اليوم، لتخسر أكثر من 22 دولاراً في المعاملات الفورية.

ويعود هذا الانخفاض إلى عمليات جني الأرباح من قبل المستثمرين، وذلك بعد أن سجّلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال الفترة الماضية.

الذهب

أسعار الذهب

وفي الساعة 9:33 صباحاً بتوقيت الإمارات، تراجع سعر المعدن الأصفر بنسبة 0.94%، أي ما يعادل 22.4 دولار، ليصل إلى 2369.62 دولاراً للأونصة.

كما انخفضت عقود الذهب تسليم يونيو 2024 بنسبة 1.27%، أي ما يعادل 30.85 دولاراً، لتصل إلى 2382.85 دولاراً للأونصة.

الذهب
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...