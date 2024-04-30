فريق التحرير by فريق التحرير

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الذهب يخسر 20 دولاراً

هبطت عقود الذهب تسليم يونيو 2024 بنسبة 1.36%، أي ما يعادل 31.95 دولار، لتصل إلى 2325.7 دولار للأونصة.

فريق التحرير by فريق التحرير

شهدت أسعار الذهب تراجعاً ملحوظاً خلال تداولات اليوم، حيث خسرت نحو 20 دولاراً في المعاملات الفورية، لتستقر عند مستوى 2314.91 دولاراً للأونصة، بحلول الساعة 12:32 ظهراً بتوقيت الإمارات.

الذهب يخسر في العقود الآجلة

وعلى صعيد العقود الآجلة، هبطت عقود المعدن الأصفر تسليم يونيو 2024 بنسبة 1.36%، أي ما يعادل 31.95 دولار، لتصل إلى 2325.7 دولار للأونصة.

الذهب

وتُشير بعض التوقعات إلى أن أسعار المعدن الأصفر قد تستمر في التراجع على المدى القصير، بينما يرى آخرون أنها قد تعود إلى الارتفاع على المدى الطويل، وذلك مع استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...