الذهب يخسر 20 دولاراً

شهدت أسعار الذهب تراجعاً ملحوظاً خلال تداولات اليوم، حيث خسرت نحو 20 دولاراً في المعاملات الفورية، لتستقر عند مستوى 2314.91 دولاراً للأونصة، بحلول الساعة 12:32 ظهراً بتوقيت الإمارات.

الذهب يخسر في العقود الآجلة

وعلى صعيد العقود الآجلة، هبطت عقود المعدن الأصفر تسليم يونيو 2024 بنسبة 1.36%، أي ما يعادل 31.95 دولار، لتصل إلى 2325.7 دولار للأونصة.

وتُشير بعض التوقعات إلى أن أسعار المعدن الأصفر قد تستمر في التراجع على المدى القصير، بينما يرى آخرون أنها قد تعود إلى الارتفاع على المدى الطويل، وذلك مع استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.