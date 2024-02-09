الذهب يخسر في المعاملات الفورية اليوم

يعد الذهب من أهم الاستثمارات الآمنة في العالم، حيث يعتبر ملاذ آمن للمستثمرين في أوقات الاضطرابات الاقتصادية، ومع ذلك فقد شهدت الأسعار تراجعًا خلال تداولات اليوم، حيث فقدت نحو دولارين في المعاملات الفورية.

خسارة الذهب 2.33 دولار

وبحلول الساعة 12:57 ظهراً بتوقيت الإمارات، انخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.11%، أي ما يعادل 2.33 دولار، ليصل إلى 2032.12 دولارا للأونصة.

كما انخفضت العقود، تسليم أبريل 2024، بنسبة 0.06%، أي ما يعادل 1.2 دولار، لتصل إلى 2046.7 دولارا للأونصة.

ويُعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل، منها:

ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما يجعل المعدن الأصفر، الذي لا يدر عائدا، أقل جاذبية للمستثمرين.

توقعات برفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يُؤثّر سلبًا على أسعار الذهب.

تحسن الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى.