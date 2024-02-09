فريق التحرير by فريق التحرير

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الذهب يخسر في المعاملات الفورية اليوم

انخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.11%، أي ما يعادل 2.33 دولار، ليصل إلى 2032.12 دولارا للأونصة.

فريق التحرير by فريق التحرير
أسعار الذهب

يعد الذهب من أهم الاستثمارات الآمنة في العالم، حيث يعتبر ملاذ آمن للمستثمرين في أوقات الاضطرابات الاقتصادية، ومع ذلك فقد شهدت الأسعار تراجعًا خلال تداولات اليوم، حيث فقدت نحو دولارين في المعاملات الفورية.

خسارة الذهب 2.33 دولار

وبحلول الساعة 12:57 ظهراً بتوقيت الإمارات، انخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.11%، أي ما يعادل 2.33 دولار، ليصل إلى 2032.12 دولارا للأونصة.

الذهب يخسر

كما انخفضت العقود، تسليم أبريل 2024، بنسبة 0.06%، أي ما يعادل 1.2 دولار، لتصل إلى 2046.7 دولارا للأونصة.

ويُعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل، منها:

  • ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما يجعل المعدن الأصفر، الذي لا يدر عائدا، أقل جاذبية للمستثمرين.
  • توقعات برفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يُؤثّر سلبًا على أسعار الذهب.
  • تحسن الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...