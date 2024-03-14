فريق التحرير by فريق التحرير

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الذهب يتراجع ويخسر 5 دولارات

بحلول الساعة 09:56 صباحاً بتوقيت الإمارات، انخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.23% أو ما يعادل 5.08 دولار ليصل إلى 2169.27 للأونصة

فريق التحرير by فريق التحرير

شهدت أسعار الذهب تراجعًا خلال تداولات اليوم، حيث خسرت نحو 5 دولارات مع ارتفاع الدولار الأمريكي.

وبحلول الساعة 09:56 صباحاً بتوقيت الإمارات، انخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.23% أو ما يعادل 5.08 دولار ليصل إلى 2169.27 للأونصة.

الذهب

كما انخفضت العقود تسليم أبريل 2023 بنسبة 0.34% أو ما يعادل 7.35 دولار لتصل إلى 2173.5 دولار للأونصة.

ويأتي تراجع الذهب في ظل عدة عوامل، أهمها:

  • ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
  • تراجع المخاوف من الركود الاقتصادي العالمي.
  • ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...