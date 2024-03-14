الذهب يتراجع ويخسر 5 دولارات

شهدت أسعار الذهب تراجعًا خلال تداولات اليوم، حيث خسرت نحو 5 دولارات مع ارتفاع الدولار الأمريكي.
وبحلول الساعة 09:56 صباحاً بتوقيت الإمارات، انخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.23% أو ما يعادل 5.08 دولار ليصل إلى 2169.27 للأونصة.
كما انخفضت العقود تسليم أبريل 2023 بنسبة 0.34% أو ما يعادل 7.35 دولار لتصل إلى 2173.5 دولار للأونصة.
ويأتي تراجع الذهب في ظل عدة عوامل، أهمها:
- ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
- تراجع المخاوف من الركود الاقتصادي العالمي.
- ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.