فريق التحرير by فريق التحرير

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الذهب يتجاوز 2212 دولاراً

زادت عقود الذهب، تسليم أبريل 2024 بنسبة 0.21% أو ما يعادل 4.55 دولار لتصل إلى 2217.1 دولار للأونصة.

فريق التحرير by فريق التحرير
الذهب

تجاوزت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم حاجز 2200 دولار للأونصة، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وصعد المعدن الأصفر بنسبة 0.9% إلى 2212 دولاراً للأونصة.

الذهب

وزادت العقود ، تسليم أبريل 2024 بنسبة 0.21% أو ما يعادل 4.55 دولار لتصل إلى 2217.1 دولار للأونصة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...