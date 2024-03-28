الذهب يتجاوز 2212 دولاراً

تجاوزت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم حاجز 2200 دولار للأونصة، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية. وصعد المعدن الأصفر بنسبة 0.9% إلى 2212 دولاراً للأونصة. وزادت العقود ، تسليم أبريل 2024 بنسبة 0.21% أو ما يعادل 4.55 دولار لتصل إلى 2217.1 دولار للأونصة. اشترك في نشرتنا اليومية لتصلك عبر البريد الإلكتروني أوافق على الشروط والبنود فريق التحرير تابعونا: للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر و لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا فريق التحرير فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة... More by فريق التحرير