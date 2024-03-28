الذهب يتجاوز 2212 دولاراً

تجاوزت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم حاجز 2200 دولار للأونصة، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وصعد المعدن الأصفر بنسبة 0.9% إلى 2212 دولاراً للأونصة.

وزادت العقود ، تسليم أبريل 2024 بنسبة 0.21% أو ما يعادل 4.55 دولار لتصل إلى 2217.1 دولار للأونصة.