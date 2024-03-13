الذهب على أعتاب 2200 دولار للأوقية.. إلى اين تتجه بوصلة “النفيس”؟

اقترب الذهب من 2200 دولار للأوقية لكنه لا يزال أقل من ذروته المعدلة حسب التضخم، مما ترك المستثمرين الذين اشتروا في أواخر عام 2012 في خسارة بعد احتساب التضخم.

وقد أدى توقع تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي من المحتمل أن يصل مجموعها إلى 95 نقطة أساس هذا العام، إلى زيادة التفاؤل بشأن مزيد من الارتفاع في الذهب، ومن المحتمل أن يتجاوز الرقم القياسي السابق المعدل حسب التضخم.

ستؤثر نتائج قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي المقبلة بشكل حاسم على أداء الذهب على المدى القصير وجاذبيته على المدى الطويل كأصل لا يدر عائدا وسط انخفاض أسعار الفائدة.

لا يزال الذهب يحوم بالقرب من مستوى قياسي اسمي، لكن نطاق تحقيق المزيد من المكاسب من هنا قد يكون محدودا.

اقترب سعر الذهب من 2200 دولار للأوقية الأسبوع الماضي، محققا رقما قياسيا جديدا، على الرغم من أنه من حيث القيمة الحقيقية، لا يزال الذهب بعيدا عن ذروته السابقة التي سجلها منذ أكثر من عقد من الزمن.

وحتى عند المستويات الحالية، فإن المستثمر الذي اشترى الذهب في نهاية عام 2012، عندما كان تداوله عند مستوى 1675 دولارا للأوقية، سيظل يتكبد خسائر تزيد على 3% بعد التكيف مع التأثير المدمر للتضخم على الدولار.

ينبع انتعاش الذهب الأخير إلى حد كبير من تسعير أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، حيث أعاد المتداولون إحياء رهاناتهم لتخفيضات أعمق في أسعار الفائدة بعد أن أشار رئيس البنك جيروم باول الأسبوع الماضي إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس بعيدا عن مستوى الثقة اللازم لبدء تخفيف السياسة.

وتقوم الأسواق الآن بتسعير حوالي 95 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. قد تؤدي المخططات الحذرة هذا الشهر إلى تشجيع المتداولين على تسعير خمسة تخفيضات كاملة لأسعار الفائدة هذا العام.

سيؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على السبائك، مما يعني أنها ستتجاوز الرقم القياسي السابق المعدل حسب التضخم البالغ 2250 دولارا.

على المدى الطويل، عندما يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي فعليا في خفض أسعار الفائدة، فإن السبائك لديها إمكانات، نظرا لأن انخفاض أسعار الفائدة من شأنه أن يعزز جاذبية الأصول غير ذات العائد ووعدها بعائدات عالية معدلة حسب المخاطر.