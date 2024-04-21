الذهب العالمي يواصل الصعود.. مؤسسات مالية تتوقع ارتفاعات جديدة خلال 2024

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الماضية، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وروسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على شراء الذهب الفعلي من قبل البنوك المركزية العالمية.

ارتفاعات قوية في سعر الذهب

وبحسب تقرير فني صادر عن جولد بيليون، فقد ارتفع السعر الفوري لأونصة الذهب العالمي منذ بداية الأسبوع بنسبة 2% ليتداول عند المستوى 2390 دولار للأونصة، بالقرب من أعلى مستوى تاريخي سجله نهاية الأسبوع الماضي عند 2431 دولار للأونصة.

وتشير البيانات إلى أن الذهب قد سجل ارتفاعًا منذ بداية شهر أبريل بنسبة 7.1%، بعد ارتفاع آخر خلال شهر مارس بنسبة 9.2%. وبذلك يكون قد سجل ارتفاعًا منذ بداية عام 2024 بنسبة 15.9%، محققًا مكاسب بقيمة 369 دولار منذ بداية العام حتى أعلى مستوى سجله.

تغيير توقعات المؤسسات المالية

دفع هذا الارتفاع القوي للمؤسسات المالية العالمية إلى مراجعة توقعاتها لأسعار الذهب خلال عام 2024 الجاري، حيث من المتوقع أن يستمر المعدن النفيس في الارتفاع خلال الفترة القادمة، مدفوعًا بالعوامل التي تدعم سعر الذهب وأهمها التوترات الجيوسياسية.

توقعات جديدة

نتيجة لهذه العوامل، قامت العديد من المؤسسات المالية العالمية برفع توقعاتها لأسعار الذهب خلال عام 2024، ومن بينها:

دويتشه بنك الألمانية

مؤسسة دويتشه بنك الألمانية توقعت ارتفاع أسعار الذهب خلال العام الحالي والقادم، حيث رفعت توقعاتها لعام 2024 إلى 2400 دولار للأونصة، مع توقع وصول السعر إلى 2600 دولار في نهاية عام 2025.

سيتي بنك الأمريكية

مؤسسة سيتي بنك الأمريكية تتوقع وصول سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة خلال 6 إلى 18 شهرا، مع توقعات باختراق 2500 دولار في النصف الثاني من عام 2024.

جولدن ساكس

مؤسسة جولدمان ساكس الأمريكية، رفعت توقعاتها خلال الأسبوع الماضي خلال عام 2024 إلى 2700 دولار للأونصة مقارنة مع توقعاتها السابقة عند 2300 دولار للأونصة.

مؤسسة ANZ المالية

مؤسسة ANZ المالية العملاقة في استراليا، رفعت توقعاتها لأسعار الذهب خلال هذا العام، وتتوقع وصوله إلى 2500 دولار للأونصة.

مؤسسة جي بي مورجان

مؤسسة جي بي مورجان المالية الأمريكية توقعت في منتصف مارس الماضي أن يصل سعر الذهب العالمي خلال 2024 إلى 2500 دولار للأونصة.

بنك أوف أمريكا

مؤسسة بنك أوف أمريكا الأمريكية توقعت أن يصل متوسط سعر الذهب إلى 2500 دولار للأونصة خلال الربع الرابع من العام الجاري، على أن يرتفع سعره إلى 3000 دولار للأونصة بحلول عام 2025.