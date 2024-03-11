الذهب يربح 3 دولارات في المعاملات الفورية

في رحلته المستمرة نحو الصعود، واصلت أسعار الذهب اليوم تحقيق مكاسب جديدة، حيث تجاوزت حاجز 2180 دولارًا للأونصة في المعاملات الفورية، مسجلةً ارتفاعًا بلغ 3 دولارات.

وبحلول الساعة 11:57 صباحًا بتوقيت الإمارات، لامس المعدن الأصفر ذروة جديدة عند 2182.26 دولارًا للأونصة، بزيادة بلغت 0.14% أو ما يعادل 3.07 دولار.

ولم تقتصر المكاسب على المعاملات الفورية فقط، بل امتدت إلى العقود تسليم أبريل 2023، حيث ارتفعت بنسبة 0.15% أو ما يعادل 3.2 دولار، لتصل إلى 2188.65 دولارًا للأونصة.

يأتي ارتفاع الذهب في ظل عدة عوامل، أهمها:

تزايد المخاوف من الركود الاقتصادي العالمي.

ارتفاع التضخم في العديد من الدول.

تراجع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى.