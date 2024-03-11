فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأسواق المالآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإمارات

الذهب يربح 3 دولارات في المعاملات الفورية

لامس الذهب ذروة جديدة عند 2182.26 دولارًا للأونصة

فريق التحرير by فريق التحرير

في رحلته المستمرة نحو الصعود، واصلت أسعار الذهب اليوم تحقيق مكاسب جديدة، حيث تجاوزت حاجز 2180 دولارًا للأونصة في المعاملات الفورية، مسجلةً ارتفاعًا بلغ 3 دولارات.

وبحلول الساعة 11:57 صباحًا بتوقيت الإمارات، لامس المعدن الأصفر ذروة جديدة عند 2182.26 دولارًا للأونصة، بزيادة بلغت 0.14% أو ما يعادل 3.07 دولار.

ولم تقتصر المكاسب على المعاملات الفورية فقط، بل امتدت إلى العقود تسليم أبريل 2023، حيث ارتفعت بنسبة 0.15% أو ما يعادل 3.2 دولار، لتصل إلى 2188.65 دولارًا للأونصة.

الذهب

يأتي ارتفاع الذهب في ظل عدة عوامل، أهمها:

  • تزايد المخاوف من الركود الاقتصادي العالمي.
  • ارتفاع التضخم في العديد من الدول.
  • تراجع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...