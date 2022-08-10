الدولار يتراجع والأسهم ترتفع بعد بيانات التضخم الأمريكية

انخفض الدولار أكثر من 1 في المائة اليوم الأربعاء بعد تقرير التضخم الذي جاء أفضل من التوقعات لشهر تموز / يوليو والذي عزز من التوقعات بتباطؤ دورة رفع أسعار الفائدة من قبل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وارتفع التضخم إلى 8,5% في يوليو انخفاضاً من 9,1% في حزيران / يونيو الماضي.

وقفز اليورو إلى 1.034 دولار بعد بيانات التضخم والجنيه الإسترليني إلى 1,224 دولار.

وفي الأسواق المالية، ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 1,6% وناسداك 2,2%.

ولم ترتفع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو بسبب انخفاض تكلفة البنزين، وهو ما يمثل أول علامة بارزة على الارتياح للأمريكيين الذين شاهدوا التضخم يرتفع على مدار العامين الماضيين.

وأشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن هناك حاجة إلى العديد من الانخفاضات الشهرية في التضخم قبل أن يتخلى عن سياسة تشديد السياسة النقدية التي قدمها لترويض التضخم الذي يسير حالياً عند أعلى مستوياته في أربعة عقود.