“الدريس” السعودية تعتزم زيادة رأس المال 33.3% إلى مليار ريال

أوصى مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس) بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 33.3% من 750 مليون ريال إلى مليار ريال عن طريق منح أسهم، كما ورد في إفصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم.

وبذلك سيرتفع عدد الأسهم من 750 مليون سهم قبل زيادة رأس المال إلى مليار سهم بعد الزيادة، ويبلغ عدد الاسهم الممنوحة لكل سهم سهماً لكل 3 أسهم مملوكة.

وذكرت الشركة أن زيادة رأس المال تتناسب مع حجم أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية.

وحددت الشركة تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

وفي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

وتعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.