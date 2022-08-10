التراجع يسيطر على البورصات الخليجية خلال التعاملات المبكرة مع هبوط أسعار النفط

تباين أداء البورصات الخليجية خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء مع رجحان كفة الهبوط، مع تراجع أسعار النفط متأثرة بمخاوف من أن الركود قد يؤثر على الطلب على الوقود.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي “تاسي” 0,16%، ومؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0,14%، ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0,6%، فيما تراجع مؤشر بورصة مسقط 0,1%، ومؤشر بورصة قطر بنسبة 0,3%، ومؤشر بورصة الكويت بنسبة 0,14% ومؤشر البحرين العام 0,5%.

وقد تراجع سعر خام برنت اليوم بنسبة 0.89% إلى 95,45 دولار للبرميل والنفط الأمريكي الخفيف بنسبة 1% إلى 89,5 دولار.