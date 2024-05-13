التحذير من انهيار مالي لايطال البنوك في لندن

تحذر تقارير صحفية من أزمة مالية وشيكة يستشعرها بنك إنجلترا بالفعل لكنه يعجز عن التصدي لها دون جهود جماعية، ويخشى رؤساء البنوك من أن تكون بريطانيا معرضة بشدة لانهيار آخر على غرار ما حدث في الأسواق المالية خلال فترة تولي ليز تروس الحكومة، بسبب عدم اليقين داخل قطاع رئيسي أصبح ذا أهمية متزايدة – ومعرضا للمخاطر – خلال السنوات الأخيرة.

وتتركز المخاوف على صناعة “الوساطة المالية غير المصرفية” – وهي قطاع عريض يغطي أي نوع من المستثمرين الرئيسيين من غير البنوك، مثل صناديق التحوط، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين و الأسهم الخاصة. يلفت تقرير صحفي إلى أن اضطراب السوق الذي يمكن أن يسببه انهيار كبير في هذا القطاع لا يمثل مشكلة مقيدة بالحدود، وقد تم بالفعل إصدار تحذيرات من قبل هيئات الرقابة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وخارجهما. لكن بالنسبة للحي المالي بلندن ثريدنيدل ستريت، فهي مشكلة ملحة بشكل خاص لأن الشركات البريطانية تعتمد الآن على الأسواق المالية والمؤسسات غير المصرفية للحصول على نصف تمويلها، وبالتالي فإن أي أزمة أو اضطراب لن يؤدي إلى خلق مشاكل في مدينة لندن فحسب – بل يمكن أن يكون له تأثير فوري على وظائف الآلاف من الناس.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته للتحدث بحرية: “من الواضح أن المملكة المتحدة كانت تضغط على هذا الأمر بسبب حجم المؤسسات المالية غير المصرفية”.

وكانت صحيفة فايننشيال تايمز قد ذكرت في نهاية آذار الماضي أن قطاع الأسهم الخاصة تضخم ليصل إلى 8 تريليونات دولار من الأصول على مستوى العالم. وتؤثر أسعار الفائدة المرتفعة بالفعل على قدرة شركات الأسهم الخاصة على تمويل صفقات جديدة للشركات، كما أدت إلى زيادة تكاليف الاقتراض في بعض الشركات التي تمتلكها بالفعل. وتبحث بعض الشركات المتضررة عن طرق جديدة لإعادة تمويل ديونها، بما في ذلك اتفاقيات “التعديل والتمديد” التي تغير شروط القرض وتؤخر تاريخ سداده.

وحذر بنك إنجلترا من أنه في حين أن مثل هذه الترتيبات يمكن أن “تسهل التغلب على الضغوط”، إلا أنها يمكن أن “تضيف إلى أعباء ديون الشركات” وتؤدي في النهاية إلى ارتفاع حالات التخلف عن السداد.

وعلى الرغم من دق أجراس الإنذار بشأن الأسواق الخاصة لعدة أشهر، فإن فهم بنك إنجلترا للعواقب المترتبة على الاستقرار المالي نتيجة لتباطؤ الأسهم الخاصة أقل شمولاً من فهم المخاطر الناجمة عن البنوك.

وقال المسؤولون: “إن مدى الشفافية حول تقييمات الأصول، والمستويات الإجمالية للرفع المالي، وتعقيد القطاع وترابطه يجعل تقييم مخاطر الاستقرار المالي أمرًا صعبًا”.