كم ضخ المستثمرون في صناديق البيتكوين بأمريكا؟

حققت الصناديق المتداولة في بورصة البيتكوين ما يقل قليلاً عن 900 مليون دولار في الأيام الثلاثة الأولى من التداول، حيث رحب المستثمرون بحذر بالأدوات الجديدة في سوق الأسهم التي تتبع العملة المشفرة.

الصناديق الجديدة، التي تشمل صناديق بلاك روك، وفرانكلين تمبلتون، وإنفيسكو، حققت تدفقات صافية قدرها 871 مليون دولار، وفقا لبيانات من كوين شيرز، شركة إدارة الأصول الرقمية.

تدفقات خارجة من Grayscale

“الجزء الأكبر من التدفقات الخارجة من المرجح أن يكون المستثمرون الذين ينتقلون إلى أحد الصناديق الجديدة، والتي تفرض جميعها رسومًا أقل من صندوق Grayscale.. وباستثناء التدفقات الخارجة عند Grayscale، اجتذبت صناديق الاستثمار المتداولة العشرة الجديدة ما يزيد قليلاً عن ملياري دولار”، وفق تصريحات المحللين لـ “فايننشال تايمز”.

والأسبوع الماضي، احتفل عشاق العملات المشفرة بموافقة لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية على الصناديق بعد أكثر من عقد من الرفض. ويأمل المؤيدون أن تجذب الصناديق الجديدة، مستثمرين جدد إلى الرمز المميز، ويعزز سعره على المدى الطويل.

تراجع البيتكوين بعد الموافقة على الصناديق

أدت التكهنات المتزايدة بأن لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، ستوافق على ما يسمى بصناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية إلى ارتفاع سعر البيتكوين بأكثر من 70% منذ أكتوبر الماضي، ومع ذلك، انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 6% تقريبًا منذ الموافقة عليها.

وقال إيلان سولوت، الرئيس المشارك للأصول الرقمية في شركة Marex Solutions: في تصريحات لـ “فايننشال تايمز”: “لم يكن هذا الإطلاق نجاحًا كبيرًا بأي حال من الأحوال”.

وأضاف:” تُظهر أحدث حركة سعر بيتكوين، أن هذا كان حتى الآن بمثابة إطلاق مخيب للآمال للمنتجات التي كانت متوقعة للغاية”.

تراجع البيتكوين وجني الأرباح

كما كان الأداء الجماعي للصناديق أقل من مليار دولار التي سحبتها ProShares في أول يومين لها بعد إطلاق صندوق استثمار البيتكوين الآجل في أكتوبر 2021.

وحسب آراء المحللين:” ساعدت شركة Grayscale، التي تدير صندوقًا للبيتكوين منذ عام 2013، في فتح الباب للموافقة التنظيمية على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين بعد فوزها بانتصار قضائي ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات العام الماضي.. تحويل Grayscale الأسبوع الماضي أتاح للمستثمرين فرصة للخروج من ممتلكاتهم”.

في السابق، كان المستثمرون قادرين على بيع ممتلكاتهم فقط في السوق خارج البورصة، وغالبًا ما كانوا يتداولون بخصم كبير على سعر البيتكوين.

وقال جيمس باترفيل، رئيس قسم الأبحاث في CoinShares: “نظرًا لأن Grayscale كان يتداول كصندوق مغلق لفترة طويلة، ولكن بمجرد أن أصبح صندوقًا متداولًا في البورصة، أصبح سائلاً، لذلك ليس من المستغرب أن نرى ضغوط البيع قادمة من Grayscale”.

وأشار المحللون أيضًا إلى أن Grayscale يتقاضى رسومًا بنسبة 1.5%، وهو ما يزيد بأكثر من نقطة مئوية عن الداخلين الجدد إلى السوق.

وقال زاك باندل، المدير الإداري للأبحاث في Grayscale: “بعد الارتفاع الحاد في التقييمات، من الطبيعي أن نرى بعض عمليات جني الأرباح من مجتمع الاستثمار”.

وقالت شركة فانجارد، ثاني أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، إن المنتجات الجديدة “لا تتماشى مع عرضها لمحفظة استثمارية متوازنة، وطويلة الأجل”.

وقال المحللون، إن التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين ستستغرق وقتًا لتتحقق، حتى أصبح المستشارون مرتاحين بدرجة كافية مع المنتجات للتوصية بها كإضافات إلى محافظ العملاء.