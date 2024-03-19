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هبوط حاد بالبورصة المصرية.. مؤشر “EGX30” يتراجع 6.3%

مؤشر البورصة المصرية الرئيسي، أغلق على 29091 نقطة بختام تداولات اليوم الإثنين.

فريق التحرير by فريق التحرير
هبوط حاد بالبورصة المصرية.. مؤشر "EGX30" يتراجع بنسبة 6.3%
هبوط حاد بالبورصة المصرية.. مؤشر "EGX30" يتراجع بنسبة 6.3%

تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي، EGX30، على نحو حاد  بنسبة 6.3% ليغلق على 29091 نقطة بختام تداولات اليوم الإثنين، وسط مبيعات مكثفة من المستثمرين المؤسسيين المحليين، بحسب بيانات السوق.

وسجل إجمالي التداولات نحو 4.3 مليار جنيه، منخفضا بنسبة 11.6%، عن المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية، فيما سجل المستثمرون الأجانب وحدهم صافي مشترين بختام الجلسة.

هبوط مؤشر البورصة المصرية الفرعي “EGX100”

هبوط حاد بالبورصة المصرية.. مؤشر "EGX30" يتراجع بنسبة 6.3%

كما هبط مؤشر EGX100، بالبورصة، بنحو 7.6% ليغلق على 9023 نقطة.

وسجلت نسبة تعاملات الأفراد نسبة 68% من إجمالي التعاملات، بينما سجلت تعاملات المؤسسات، نسبة 32% من إجمالي التعاملات.

وحسب جنسية المستثمرين، تصدر المصريون التعاملات بنسبة 82%، ثم الأجانب 11%، وأخيرا العرب بنسبة 7%.

أبرز الأسهم المرتفعة والمنخفضة في مؤشر “EGX30”

هبوط حاد بالبورصة المصرية.. مؤشر "EGX30" يتراجع بنسبة 6.3%

وانفرد سهم شركة أبو قير للأسمدة بالأداء الإيجابي على المؤشر الرئيسي للبورصة بختام الجلسة بارتفاع بلغت نسبته 6%، ليقلص المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية EGX30، مكاسبه منذ بداية العام إلى 16.9%.

وجاء في المنطقة الحمراء أسهم كل من شركات: إي فاينانس، بنسبة انخفاض 14.3%، والسويدي إليكتريك بنسبة تراجع 13.6%، وأوراسكوم للتنمية بنسبة هبوط 12.6%.

موجة جني أرباح من قبل المستثمرين

هبوط حاد بالبورصة المصرية.. مؤشر "EGX30" يتراجع بنسبة 6.3%

وموجة تراجع البورصة، بدأت إثر قرار تعويم الجنيه خلال الأسبوع الأول من مارس الجاري، حيث اشترى العديد من المستثمرين الأسهم بدافع التحوط من انخفاض قيمة الجنيه إلى مستوى 65 أو أكثر مقابل الدولار، مما يشير إلى كون هذا الانخفاض، إلى حد كبير، موجة جني أرباح من قبل المستثمرين.

وتكبد رأس المال السوقي للشركات المقيدة، خسائر بلغت أكثر من 133 مليار جنيه خلال جلسة اليوم فقط، ويعزي المحللون هذا الأداء إلى حالة الهلع التي تنتاب المؤسسات المالية إثر تراجع قيمة الدولار أمام الجنيه، وهي حالة عرضية لا تستمر طويلًا.

ووصل رأس المال السوقي للشركات المسجلة في البورصة نحو 1.9 تريليون جنيه، فيما سجلت قيمة التداولات 4.294 مليار جنيه موزعة على كمية 742.341 مليون ورقة مالية عبر تنفيذ 130.268عملية لعدد 203 شركة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...