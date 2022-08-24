البحر الأحمر العالمية تتوقع بيع كسور الأسهم وتوزيعها على المساهمين في 13 سبتمر

أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية في إفصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم عن الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة وفقاً للتالي:

ــــ تاريخ الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم: 31-07-2022.

ــــ عدد الأسهم المباعة: 63,497 سهم.

ــــ المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم: 1,640,082.07 ريال.

ــــ متوسط سعر البيع لكل سهم من الأسهم المباعة: 25,87 ريال.

وتوقعت الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم وتوزيع مبالغ البيع على المساهمين المستحقين بتاريخ 13 أيلول / سبتمبر المقبل.

كما أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية عن عدم تمكنها من توزيع مبالغ بيع كسور الأسهم على المساهمين المستحقين خلال المدة المذكورة في تعميم المساهمين والمحددة بثلاثين يوماً من تاريخ موافقة المساهمين في الجمعية العامة غير العادية على عملية تخفيض رأس مال الشركة، وعزت الشركة ذلك إلى التأخر في إنهاء الاجراءات مع البنك المعين لتحويل المبالغ.

وأهابت الشركة بالمساهمين بضرورة تحديث بياناتهم البنكية المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية لتسهيل عملية إيداع المبالغ العائدة من عملية بيع كسور الأسهم.