فريق التحرير by فريق التحرير

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البحر الأحمر العالمية تتحول للربحية

عزت شركة البحر الأحمر الدولية سبب التحول للربحية في العام الماضي إلى الاستحواذ الاستراتيجي على حصة بنسبة 51% في شركة فيرست فيكس

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية، في إفصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم، أنها تحولت إلى الربحية بنهاية عام 2023 بصافي ربح قدره 2.14 مليون ريال مقابل صافي خسائر بمقدار 197.77 مليون ريال في عام 2022.

وارتفع حجم الإيرادات خلال العام الماضي بنسبة 241% ليصل إلى 1,378 مليار ريال، مقابل إيرادات بمقدار 404.21 مليون ريال في 2022، بينما تراجعت خسائر السهم الواحد إلى 1.16 ريال في 2023، من 6.49 ريالات بعام 2022.

وعزت شركة البحر الأحمر العالمية سبب التحول للربحية في العام الماضي إلى الاستحواذ الاستراتيجي على حصة بنسبة 51% في شركة فيرست فيكس، والتي تم تصنيفها ضمن القوائم المالية الموحدة للشركة اعتبارا من الربع السنوي الأخير وهو ما كان له انعكاسات إيجابية على الأداء التشغيلي للشركة وارتفاع الإيرادات.

وإلى جانب ذلك، أولت البحر الأحمر العالمية اهتماما كبيرا بتعزيز سلاسل التوريد الخاصة بها واعتماد استراتيجيات التسعير التنافسية، جنبا إلى جنب مع تطوير وتحديث تقنيات ووسائل الشراء.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...