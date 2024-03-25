ظهور Reddit الكبير يثير الآمال في انتعاش سوق الاكتتابات العامة الخاملة

يتوقع بعض المصرفيين، انتعاش سوق الاكتتابات العامة الأولية، وارتفاعًا طفيفًا في عدد الشركات التي تتطلع إلى الإدراج في الولايات المتحدة لأنها تسير على خطى منصة التواصل الاجتماعي ريديت “Reddit“، التي ارتفعت أسهمها بنسبة 48٪ بعد طرحها العام الأولي، وفقًا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز.

وستعمل عمليات الإدراج هذه على تنشيط سوق الاكتتابات العامة الأولية التي تعثرت منذ عام 2021، وتقدم طوق نجاة لشركات الاستثمار المباشر التي تعتمد على الطروحات الأولية العامة للتخارج من الاستثمارات، وذلك بعد نجاح إدراج منصة التواصل الاجتماعي ريديت “Reddit“.

انتعاش سوق الاكتتابات العامة الأولية

وهذا الأسبوع، حقق الطرح العام الأولي لشركة ريديت “Reddit”، حوالي 748 مليون دولار بعد أن قامت الشركة بتسعير إدراجها عند لحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه مسبقا، في طرح عام أولي فاق الاكتتاب فيه 5 أضعاف.

وفي اليوم السابق، ارتفعت أسهم مجموعة Astera Labs للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بنسبة 72% في أول ظهور لها في بورصة ناسداك، حيث جمعت الشركة 713 مليون دولار.

وقال روب ستو، رئيس أسواق رأس المال في الولايات المتحدة لدى باركليز: “نرى أن هذه الصفقات علامة جيدة على قوة وعمق السوق، وهذا ما نقوله للعملاء”.

وأضاف:” إذا استمرت هذه الظروف، فإن ذلك سيدفع بعض الأشخاص الذين كانوا على أعتاب عقد صفقات هذا العام”.

سوق الاكتتابات العامة الأولية في أوروبا

بورصة فرانكفورت يوم الثلاثاء. تصوير: توماس بيتر – رويترز

وسوق الاكتتابات العامة الأولية في أوروبا آخذ في الارتفاع أيضًا، فقد شهدت سلسلة من الشركات الأوروبية مؤخرًا ارتفاعًا في أسهمها بعد ظهورها لأول مرة في سوق الأسهم.

وتشمل هذه القائمة، الشركة الألمانية المصنعة لعلب التروس العسكرية رينك، ومطار أثينا الدولي، وشركة الأدوية السويسرية جالديرما، التي ارتفعت أسهمها بنسبة 21٪ يوم الجمعة، حيث جمعت شركة الأمراض الجلدية السويسرية العملاقة ملياري فرنك سويسري (2.2 مليار دولار) في أكبر طرح أوروبي منذ ظهور بورش لأول مرة قبل عامين.

توقعات بطفرة في الطروحات العامة الأولية

أدى الارتفاع الأخير في سوق الأسهم والتوقعات الأكثر تفاؤلاً للنمو الاقتصادي الأمريكي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى زيادة الثقة في إحياء الطروحات العامة الأولية.

ومع ذلك، من المرجح أن يكون تدفق الصفقات أكثر ثباتًا من الفيضان الذي شهدناه في الطفرة الأخيرة، والتي انتهت في أوائل عام 2022.

قال أشينتيا مانجلا، رئيس إدارة أسواق المال العالمية في بنك جيه بي مورغان: “هناك طلب أساسي من المستثمرين ولكن فقط بالسعر المناسب وللشركات ذات القصص الجيدة”.

وأضاف:” لبناء أساس جيد حقًا لسوق الاكتتابات العامة الأولية، ما زلنا بحاجة إلى رؤية أداء الاكتتابات العامة الأولية لهذا العام بعد 3 أو 6 أشهر”.

منذ عام 2021، عندما باعت الشركات أسهما بقيمة 154 مليار دولار في الولايات المتحدة مع ارتفاع السوق الأوسع، لم تجمع الاكتتابات العامة الأولية في نيويورك مجتمعة سوى 36 مليار دولار، وفقا لبيانات شركة ديلوجيك.

وكانت الصفقات أصغر أيضًا، حيث جمعت في المتوسط 151 مليون دولار، أي أقل من نصف مبلغ 388 مليون دولار في عام 2021.

وعززت الاكتتابات العامة الأولية، أداء سوق الأسهم الأمريكية، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 19% في 6 أشهر، في حين ظلت التقلبات منخفضة.

الشركات المتوقع طرح أسهمها للاكتتاب العام

من بين الشركات التي من المتوقع أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام قريبا، تشمل سلسلة التخزين البارد Lineage Logistics، التي تسعى للحصول على تقييم يتجاوز 30 مليار دولار، ومزود الأمن السيبراني Rubrik، الذي تقدر قيمته بـ 4 مليارات دولار العام الماضي.

وتشمل القوائم المتوقعة قريبًا في أوروبا، شركة Golden Goose المدعومة من Permira، العلامة التجارية الإيطالية للأحذية الرياضية الفاخرة، وشركة Puig، مجموعة التجميل والأزياء الإسبانية التي تقف وراء العلامات التجارية بما في ذلك شارلوت تيلبوري.

لقد أبدى المستثمرون حتى الآن أكبر قدر من الاهتمام بالشركات الأكثر نضجا التي تحقق الربح، أو التي يمكنها إقناع المشترين المحتملين بأنها ستحقق الربح قريبا.

وقال ديفيد لودفيج، الرئيس العالمي لقسم ECM في بنك غولدمان ساكس، إن المستثمرين ما زالوا حذرين بشأن التقييمات.

يستغرق الاستعداد للاكتتاب العام عدة أشهر، مما يعني أن الشركات التي بدأت هذه العملية للتو يمكن أن تظهر لأول مرة في الخريف في أفضل الأحوال. إذا كانت هناك تقلبات حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل، فقد يدفع ذلك البعض إلى عام 2025.