سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأسواق المالتجارة

الاتحاد الأوروبي يوقف تجميد أرصدة بنوك روسية لتسهيل تجارة الغذاء

سامر باطر by سامر باطر

نقل تقرير لرويترز أن مسودة وثيقة تظهر نية الاتحاد الأوروبي تعديل العقوبات التي يفرضها على روسيا يوم الأربعاء بحيث يسمح بفك تجميد بعض أموال البنوك الروسية والتي قد تكون مطلوبة لتخفيف الاختناقات في التجارة العالمية للمواد الغذائية والأسمدة.

وتأتي الخطوة وسط انتقادات من زعماء أفارقة بشأن الأثر السلبي للعقوبات على التجارة والتي قد تكون فاقمت النقص الناتج في صادرات الغذاء.

وذكرت الوثيقة أنه بموجب التعديل المتوقع أن يقره مبعوثو الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء سيتمكن الاتحاد من فك تجميد موارد اقتصادية مملوكة لأكبر البنوك الروسية وهي في.تي.بي وسوفكومبنك ونوفيكومبنك وأوتكريتي بنك وبرومسفياز بنك وبنك روسيا.

وقال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي لرويترز إن عقوبات جديدة ستفرض يوم الأربعاء تشمل سبيربنك أكبر بنوك روسيا الذي ستجمد أصوله باستثناء تلك المطلوبة لتجارة الغذاء.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...