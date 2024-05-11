الإمارات والسعودية تسجلان 10 اكتتابات عامة بـ 1.2 مليار دولار في 3 أشهر

شهدت أسواق الإمارات والسعودية تسجيل 10 اكتتابات عامة بإجمالي عائدات بلغ 1.2 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، وفق تقرير إرنست آند يونغ حول نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للربع الأول من عام 2024.

واكتسب سوق الاكتتاب العامة زخماً قوياً خلال هذا الربع على الصعيد العالمي، فقد شهد الربع الأول من هذا العام ما مجموعه 287 اكتتاباً عاماً، جمعت 23.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 7% في القيمة على أساس سنوي.

ويشير مستوى النشاط المذكور إلى تجاوز المشاركين في السوق حالات عدم اليقين التي تسببت بها التقلبات الاقتصادية الأخيرة، والعام الانتخابي حول العالم.

وتعتزم 25 شركة خاصة و10 صناديق استثمارية تنشط في قطاعات مختلفة، إدراج أسهمها في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2024.

وتتصدر السعودية عدد الاكتتابات العامة المزمعة المعلن عنها مع 21 اكتتاباً، تليها الإمارات باكتتاب واحد. أما خارج حدود دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أعلنت شركة راية لتكنولوجيا المعلومات في مصر وشركة القرض الشعبي الجزائري عن طرح أسهمهما للاكتتاب العام.

وتوزع ترتيب أداء البورصات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كالتالي:

البورصة المصرية في المركز الأول بمكاسب بنسبة 8% خلال الربع الأول من عام 2024،

السوق الأول في بورصة الكويت بنمو نسبته 7.5%،

سوق دبي المالي بنسبة 4.6%.

وفي نهاية الربع، حققت ثمانية من أصل 10 اكتتابات عامة تم تسجيلها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عائدات إيجابية مقارنة بسعر الطرح، إذ سجلت مجموعة “إم بي سي” أعلى مكاسب بنسبة 128%.

وقد احتلت السعودية المركز الأول من حيث الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط في عام 2023، حيث سجلت أكبر عدد من الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة بـ 36 طرحاً، وفقًا لتقرير TransAct Middle East الصادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز.