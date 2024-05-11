فريق التحرير by فريق التحرير

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الإمارات والسعودية تسجلان 10 اكتتابات عامة بـ 1.2 مليار دولار في 3 أشهر

تعتزم 25 شركة خاصة و10 صناديق استثمارية تنشط في قطاعات مختلفة، إدراج أسهمها في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2024.

فريق التحرير by فريق التحرير

شهدت أسواق الإمارات والسعودية تسجيل 10 اكتتابات عامة بإجمالي عائدات بلغ 1.2 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، وفق تقرير إرنست آند يونغ حول نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للربع الأول من عام 2024.

واكتسب سوق الاكتتاب العامة زخماً قوياً خلال هذا الربع على الصعيد العالمي، فقد شهد الربع الأول من هذا العام ما مجموعه 287 اكتتاباً عاماً، جمعت 23.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 7% في القيمة على أساس سنوي.

ويشير مستوى النشاط المذكور إلى تجاوز المشاركين في السوق حالات عدم اليقين التي تسببت بها التقلبات الاقتصادية الأخيرة، والعام الانتخابي حول العالم.

وتعتزم 25 شركة خاصة و10 صناديق استثمارية تنشط في قطاعات مختلفة، إدراج أسهمها في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2024.

وتتصدر السعودية عدد الاكتتابات العامة المزمعة المعلن عنها مع 21 اكتتاباً، تليها الإمارات باكتتاب واحد. أما خارج حدود دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أعلنت شركة راية لتكنولوجيا المعلومات في مصر وشركة القرض الشعبي الجزائري عن طرح أسهمهما للاكتتاب العام.

وتوزع ترتيب أداء البورصات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كالتالي:

  • البورصة المصرية في المركز الأول  بمكاسب بنسبة 8% خلال الربع الأول من عام 2024،
  • السوق الأول في بورصة الكويت بنمو نسبته 7.5%،
  • سوق دبي المالي بنسبة 4.6%.

وفي نهاية الربع، حققت ثمانية من أصل 10 اكتتابات عامة تم تسجيلها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عائدات إيجابية مقارنة بسعر الطرح، إذ سجلت مجموعة “إم بي سي” أعلى مكاسب بنسبة 128%.

وقد احتلت السعودية المركز الأول من حيث الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط في عام 2023، حيث سجلت أكبر عدد من الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة بـ 36 طرحاً، وفقًا لتقرير TransAct Middle East  الصادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...