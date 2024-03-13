الإمارات تطلق أول صندوق متداول في البورصة يتتبع أداء السندات

عقدت «لونيت كابيتال ليمتد» شراكة مع «جيه بي مورغان تشيس» لإنشاء أول صندوق متداول في البورصة يتتبع أداء السندات في دولة الإمارات.

وسيتم إدراج الصندوق «شيميرا جيه بي مورغان»، للسندات المتداولة الخاضعة لتعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل، في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 26 آذار / مارس الجاري.

ويهدف الصندوق إلى تكرار أداء مؤشر «جيه بي مورغان» المركب للشرق الأوسط، المخصص للاستثمار في الإمارات، والذي يتتبع أداء أدوات الدين السائلة المقومة بالدولار من الجهات المصدرة في الإمارات.

ويتضمن المؤشر إصدارات سندات من الدرجة الاستثمارية بقيمة اسمية مستحقة لا تقل عن 500 مليون دولار، مثل تلك الصادرة عن مبادلة، وإمارة أبوظبي، وحكومة الإمارات، وبنك أبو ظبي الأول، و«طاقة»، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

وسيتم توزيع الأرباح التي يتلقاها الصندوق في شهري حزيران / يونيو وكانون الأول / ديسمبر، عندما تكون متاحة.

ويبلغ العائد المتوقع حتى تاريخ استحقاق المؤشر 5.4% اعتباراً من 7 مارس، وتمتد فترة الطرح الأولي من 14 إلى 20 مارس، وتم تحديد سعر الطرح عند 3.67 درهم.

ولا يوجد سوى عدد قليل من صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع أسواق الدخل الثابت في الشرق الأوسط، وسيكون صندوق لونيت أول من يمنح فرصة الانكشاف على السندات الإماراتية.

وتم تصنيف الديون السيادية لإمارة أبوظبي عند ثالث أعلى درجة استثمارية من قبل شركات التصنيف الثلاث الكبرى.

وكان قد تم الإعلان عن إطلاق لونيت (Lunate )، شركة إدارة الاستثمارات البديلة المستقلة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، في 15 أيلول / سبتمبر 2023 بإجمالي قيمة أصول تديرها تتجاوز 50 مليار دولار، ما يجعلها إحدى أكبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويأتي إطلاق «لونيت» عقب جهود من أطراف متعددة لتأسيس شركة إدارة استثمار مستقلة في أبوظبي وتشمل خدماتها مختلف الأسواق العالمية.