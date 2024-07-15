6 تريليونات درهم.. الإمارات تسجل أرقاما قياسية جديدة في حجم التحويلات المالية

شهدت التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات العربية المتحدة نموا كبيرا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، حيث تجاوزت قيمتها 6 تريليونات درهم لأول مرة.

نمو التحويلات المالية في الإمارات:

سجلت التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات ارتفاعًا بنسبة 20% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنةً بالفترة المقابلة من العام الماضي، وقد بلغت قيمة التحويلات المالية خلال هذه المدة 6.12 تريليونات درهم.

ونفذت البنوك 3.84 تريليونات درهم من هذه التحويلات، ونفذ المتعاملون 2.28 تريليون درهم من هذه التحويلات.

الشيكات

تخطت قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها 421.74 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وتم تداول أكثر من 7.32 مليون شيك رقمي خلال هذه الفترة.

وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال يناير 109.47 مليار درهم على أكثر من 1.96 مليون شيك، وفي فبراير نحو 106.74 مليار درهم على 1.837 مليون شيك، وخلال مارس 112.62 مليار درهم على 1.855 مليون شيك، و92.9 مليار درهم على 1.66 مليون شيك خلال أبريل.

عمليات السحب والإيداع:

السحوبات النقدية: تخطت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي 69 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

الإيداعات النقدية: تجاوزت قيمة الإيداعات النقدية لدى المصرف المركزي 58 مليار درهم خلال هذه الفترة.