الإمارات.. الذهب يربح دولارين في المعاملات الفورية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم ، وربحت نحو دولارين في المعاملات الفورية، وبلغ سعر الأونصة 2026.16 دولارا أمريكيا.

وصعدت عقود الذهب تسليم أبريل 2024 بنسبة 0.23% أو ما يعادل 4.75 دولارات، لتصل إلى 2036.7 دولارا للأونصة.

ارتفاع أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.09% أو ما يعادل 2.01 دولار، وجاء ذلك بدعم من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ويميل الذهب إلى الارتفاع عندما تنخفض عوائد السندات، مما يجعله أكثر جاذبية للمستثمرين.

وارتفعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، بما في ذلك الفضة والبلاتين والبلاديوم.

ومن المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في الصعود خلال الفترة القادمة، يرجع ذلك إلى التوقعات بارتفاع التضخم وانخفاض عوائد السندات.