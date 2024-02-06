فريق التحرير by فريق التحرير

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الإمارات.. ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية

بلغ سعر الذهب 2026.35 دولار للأونصة، بزيادة 0.08% أو ما يعادل 1.51 دولار.

فريق التحرير by فريق التحرير
أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا خلال تداولات اليوم، حيث ارتفعت بنحو 1.5 دولار في المعاملات الفورية.

أسعار الذهب في الإمارات

وبحلول الساعة 10:55 صباحًا بتوقيت الإمارات، بلغ سعر الذهب 2026.35 دولارا للأونصة، بزيادة 0.08% أو ما يعادل 1.51 دولار.

أسعار الذهب

في المقابل، انخفضت عقود الذهب، تسليم أبريل 2024، بنسبة 0.03% أو ما يعادل 0.55 دولارا، لتصل إلى 2042.35 دولارا للأونصة.

يُعزى ارتفاع السعر اليوم إلى بعض العوامل، منها:

  • تراجع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
  • ارتفاع توقعات التضخم في الولايات المتحدة.
  • زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن وسط المخاوف الاقتصادية العالمية.

من الجدير بالذكر أن سعر الذهب قد شهد تقلبات كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع بشكل ملحوظ في عام 2022، ثم تراجعت في بداية عام 2023.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...