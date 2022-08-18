الإصدارات الخليجية من أدوات الدخل الثابت تتراجع 57,2% إلى 44,4 مليار دولار في 7 أشهر

تراجعت إصدارات أدوات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 57,2% إلى 44,4 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام 2022، مقارنة مع 103,8 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2021، كما ورد في تقرير “كامكو”.

وتتألف إصدارات أدوات الدخل الثابت من صكوك حكومية خليجية بقيمة 16,3 مليار دولار تمثل 36,7% من الإجمالي، تليها سندات الشركات الخليجية بقيمة 12,3 مليار دولار تمثل 27,7% من الإجمالي، ثم صكوك الشركات بقيمة 9,8 مليار دولار تمثل 22% من الإجمالي، وأخيراً السندات الحكومية بقيمة 6 مليارات دولار تمثل 13,5% من الإجمالي.

علاوة على ذلك، بلغ إجمالي السندات والصكوك الصادرة عن الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي 22,3 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام 2022% تمثل 50,2% من إجمالي إصدارات أدوات الدخل الثابت في المنطقة؛ في حين بلغت إصدارات الشركات الخليجية 22,1 مليار دولار تمثل 49,8% من الإجمالي.

وأصدرت الحكومات الخليجية 4.8 مليار دولار من السندات والصكوك في كانون الثاني / يناير، و 10,2 مليار دولار في آذار / مارس، ومليار دولار في نيسان / أبريل، و 0,8 مليار دولار في أيار / مايو، و 1,5 مليار دولار في حزيران / يونيو و 4 مليارات دولار في تموز / يوليو 2022.

بالتوازي، أصدرت الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي سندات وصكوكاً بقيمة 6,7 مليار دولار في يناير، 2,7 مليار دولار في شباط / فبراير، 5,3 مليار دولار في مارس، 2,2 مليار دولار في أبريل، 0,8 مليار دولار في مايو، 1,5 مليار دولار في يونيو و 2,9 مليار دولار في يوليو 2022. وتتألف الإصدارات الحكومية في يوليو 2022 من 3 مليارات دولار في شكل سندات أصدرتها شركات في الإمارات العربية المتحدة، و 1,03 مليار دولار أصدرتها شركات مقرها البحرين.

في موازاة ذلك، تضمن إصدار الشركات في يوليو 1,4 مليار دولار في صكوك صادرة عن شركات في المملكة العربية السعودية، و 49,2 مليون دولار في صكوك صادرة عن شركات في قطر، و 763,7 مليون دولار في سندات صادرة عن شركات في الإمارات العربية المتحدة، و 400 مليون دولار في سندات صادرة عن شركات في قطر و 29,6 مليون دولار صادرة عن شركات مقرها السعودية.

وقد زادت إصدارات الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2021 للعام الثالث على التوالي ووصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق ببلوغها 57,2 مليار دولار مقابل 52,1 مليار دولار في العام 2020. من جهة أخرى، تراجعت إصدارات السندات للمرة الأولى منذ العام 2018 لتصل إلى 89,5 مليار دولار في العام 2021 مقابل 99 مليار دولار في العام 2020. وبلغ إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية 146,7 مليار دولار في العام 2021 مقابل 151,1 مليار دولار في العام 2020.