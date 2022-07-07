سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأسواق المالسوق العملات

الإسترليني يرتفع مع أنباء تخلي بوريس جونسون عن رئاسة حزبه

سامر باطر by سامر باطر

ارتفع الجنيه البريطاني في وقت مبكر من اليوم الخميس حيث ذكرت بي بي سي ووسائل إعلام بريطانية أخرى أنه من المتوقع أن يستقيل رئيس الوزراء بوريس جونسون قريبًا. ارتفع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي بنسبة 0.35٪ بنسبة 0.4٪ إلى 1.1978 دولار ،

وشهد هذا الأسبوع استقالة العشرات من أعضاء مجلس الوزراء المحافظين احتجاجًا على تقلب جونسون حول فضيحة تحرش جنسي. ذكرت بي بي سي أن جونسون سيستقيل من منصب زعيم حزب المحافظين ، لكنه سيستمر كرئيس للوزراء حتى الخريف.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن حملة لاستبدال جونسون ستنظم هذا الصيف ، مع استعداد زعيم جديد في الوقت المناسب لمؤتمر حزب المحافظين في أكتوبر.

وكان الجنيه الإسترليني قد سجل أمس الأربعاء أدنى مستوى له فيما يزيد على عامين مقابل الدولار،مع تشبث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالسلطة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...