الإسترليني يرتفع مع أنباء تخلي بوريس جونسون عن رئاسة حزبه

ارتفع الجنيه البريطاني في وقت مبكر من اليوم الخميس حيث ذكرت بي بي سي ووسائل إعلام بريطانية أخرى أنه من المتوقع أن يستقيل رئيس الوزراء بوريس جونسون قريبًا. ارتفع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي بنسبة 0.35٪ بنسبة 0.4٪ إلى 1.1978 دولار ،

وشهد هذا الأسبوع استقالة العشرات من أعضاء مجلس الوزراء المحافظين احتجاجًا على تقلب جونسون حول فضيحة تحرش جنسي. ذكرت بي بي سي أن جونسون سيستقيل من منصب زعيم حزب المحافظين ، لكنه سيستمر كرئيس للوزراء حتى الخريف.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن حملة لاستبدال جونسون ستنظم هذا الصيف ، مع استعداد زعيم جديد في الوقت المناسب لمؤتمر حزب المحافظين في أكتوبر.

وكان الجنيه الإسترليني قد سجل أمس الأربعاء أدنى مستوى له فيما يزيد على عامين مقابل الدولار،مع تشبث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالسلطة.