فريق التحرير by فريق التحرير

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الأصول المدارة في سوق أبوظبي العالمي ترتفع 35%

سجلت أعداد القوى العاملة في سوق أبوظبي العالمي زيادة بنسبة 22% إلى 13394 عاملاً بنهاية عام 2023.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن سوق أبوظبي العالمي أن الأصول المدارة سجلت زيادة على أساس سنوي بنسبة 35% في عام 2023 مقارنةً بالعام 2022، وارتفع عدد الشركات العاملة بنسبة 32% إلى 1825 شركة مقارنة بـ 1378 شركة في 2022.

وقد شهد العام الماضي تأسيس العديد من شركات الاستثمار وصناديق التحوط في سوق أبوظبي العالمي، وذلك مع وصول إجمالي مدراء الأصول العاملين في السوق إلى 102 مدير، يديرون 141 صندوقاً. هذا وقد ساهمت التحسينات التي أُدخلت على الإطار التنظيمي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، بتمكين صناديق الاستثمار الجماعي القائمة في سوق أبوظبي العالمي، من الاستثمار في مجال الائتمان من خلال إنشاء التسهيلات الائتمانية والمشاركة فيها بفضل الإطار التنظيمي لصناديق الائتمان الخاصة.

وحصلت 88 مؤسسة مالية وبورصتان على الموافقة المبدئية من سوق أبوظبي العالمي. وكان عدد كبير من بين هذه الموافقات المبدئية، مُنِحت لشركات تعمل في قطاع إدارة الأصول.

وسجلت أعداد القوى العاملة في سوق أبوظبي العالمي زيادة بنسبة 22% إلى 13394 عاملاً بنهاية عام 2023.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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