الأصول المدارة في السعودية تقفز 74.2% إلى 871 مليار ريال

ارتفعت قيم الأصول المُدارة محلياً في السعودية بنسبة 74.2% من 500 مليار ريال في عام 2019 إلى 871 مليار ريال في عام 2023، كما ذكرت هيئة السوق المالية السعودية على موقعها الإلكتروني اليوم.

وعزا عبدالله بن غنام، وكيل هيئة السوق المالية للتمويل والاستثمار، الارتفاع الكبير في قيم الأصول المُدارة إلى ارتفاع تصاعدي في قيم أصول الصناديق والمحافظ الخاصة، إضافة إلى نمو متسارع في عدد المحافظ الخاصة والتي ارتفعت بشكل قياسي أيضاً بنسبة 9304% لتتجاوز 156 ألف محفظة بنهاية عام 2023 مقابل 1662 محفظة في عام 2019.

وقفزت إيرادات مؤسسات السوق المالية السعودية من نشاط إدارة الأصول بنسبة 58.6% إلى أكثر من 4.2 مليار ريال بنهاية العام 2023 مقارنة مع إيرادات عام 2019 والتي بلغت حينذاك 2.7 مليار ريال.

وسجلت الصناديق الاستثمارية رقماً قياسياً جديداً بارتفاعها 111.7% إلى 1285 صندوقاً استثمارياً في عام 2023، مقارنة ب 607 صناديق في عام 2019.

وتضاعفت أعداد المشتركين في الصناديق الاستثمارية بنسبة 251% إلى أكثر من 1.17 مليون مشترك بنهاية عام 2023 مقابل 334.2 ألف مشترك في عام 2019.

وأكد وكيل هيئة السوق المالية للتمويل والاستثمار أن الهيئة حددت مبادرات تهدف إلى دعم نمو وصناعة إدارة الأصول، وذلك انطلاقاً من أهدافها الإستراتيجية لسوق مالية متقدمة، وتطوير مكونات البيئة الاستثمارية، وتسهيل سبل الاستثمار، بما يسهم في رفع كفاءة السوق المالية السعودية ويعزز من تنافسيتها إقليمياً ودولياً، ومن أبرزها تطوير الأطر التنظيمية لزيادة وتخفيض إجمالي قيمة أصول صناديق الاستثمار المغلقة العامة والمتداولة، والتي تهدف إلى تمكين الصناديق من الوصول إلى رؤوس الأموال بما يعزز من تنافسيتها وجاذبيتها.

وأضاف أن أحد أبرز المبادرات الإستراتيجية للهيئة، تلك التي تعنى بتطوير الإطار التنظيمي لإصدار الصكوك وأدوات الدين من قبل الصناديق العقارية المغلقة المتداولة، والتي تهدف إلى تمكين الصناديق الاستثمارية من طرح جميع أنواع الصكوك وأدوات الدين، وفتح المجال للصناديق الاستثمارية لإيجاد مصادر تمويل أخرى غير البنوك وشركات التمويل.

وأكد عبدالله بن غنام أن الهيئة تسعى لتطوير المتطلبات التنظيمية للصناديق الاستثمارية، وتوفير إمكانية تأسيس صناديق جديدة ذات هياكل أكثر مرونة للمستثمرين.

