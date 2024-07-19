الأسواق المالية تنشط على صفقات تلقب بـ تداولات ترامب

تشهد الأسواق المالية إقبالا على صفقات تلقب بـ تداولات ترامب، مع آثار متفاوتة على الأسهم والسندات والعملات المشفرة وأسعار الفائدة والتضخم بعد أن نشط صعود دونالد ترامب بشكل مفاجئ، مما رفع احتمالات فوزه بولاية رئاسية ثانية في الوقت الحالي، مع توضيح رؤيته الاقتصادية في مقابلة صحفية.

يأتي سعي ترامب بخط يشير إلى أنها تهدف لتحقيق استقرار اقتصادي عبر تخفيض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية وفرض تعريفات جمركية أعلى. وكسب ترامب من دعم بعض عمالقة شركات التقنية في وادي السيليكون مع اختياره جيه دي فانس كمرشح لمنصب نائب الرئيس. وحتى منافسو ترامب السابقون اصطف خلف الرئيس السابق في المؤتمر الجمهوري لتأييده في عرض غير معهود للوحدة في حزب منقسم بخلاف ذلك. يبدو أن ترامب نفسه يتجه نحو الوسط، ربما في محاولة لكسب الناخبين المتأرجحين وداعمي الشركات. في مقابلة مع بلومبرغ بيزنس ويك، سعى إلى تهدئة مخاوف وول ستريت من الفوضى في فترة ولايته الثانية. وقال إنه ربما سيحتفظ برئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في منصبه حتى نهاية ولايته في عام 2026، “خاصة إذا اعتقدت أنه يفعل الشيء الصحيح”. وهذا يعني خفض أسعار الفائدة، ولكن فقط خلال رئاسة ترامب – وليس في الخريف، عندما قد يساعد ذلك بايدن.

سياسة الطاقة والعملات المشفرة

لفت ترامب إلى أهمية تعزيز التنقيب عن النفط والغاز في الولايات المتحدة لخفض أسعار الطاقة، وأكد أن تقييد الهجرة سيكون له تأثير إيجابي على الأجور والتوظيف، خاصةً للأقليات. ومع ذلك، فإن خططه الاقتصادية تواجه تساؤلات حول تأثيرها المحتمل على عجز الميزانية والتضخم. كما أن استثمارات نائبه فانس التي تقدر بملايين الدولارات، تشمل العملات المشفرة والنفط والتكنولوجيا. إذا فاز الرئيس السابق دونالد ترامب بإعادة انتخابه، فسوف يتمتع بسلطة وضع سياسات تؤثر على قيم العملات المشفرة والنفط ورأس المال الاستثماري حيث يمتلك مرشحه لمنصب نائب الرئيس، جيه دي فانس، مصالح مالية في هذه المجالات الثلاثة.

كانت العملات المشفرة من بين المستفيدين الآخرين من ثروات ترامب المتزايدة. ترامب، الذي كان ذات يوم متشككا في العملات المشفرة، تعهد الآن بإنهاء الجهود الحكومية لتنظيم العملات المشفرة في محاولة لجذب الناخبين الأصغر سنا الذين وقعوا في حب هذا الاتجاه. ارتفعت قيمة البيتكوين بمقدار 1000 دولار خلال الساعة الأولى بعد نجاة ترامب من إطلاق النار في 13 يوليو/تموز حيث راهن المشترون على أن الاغتيال الفاشل من شأنه أن يعزز فرص ترامب في الانتخابات. وخلال الأيام الأربعة التالية، ارتفعت قيمة البيتكوين بمقدار 4500 دولار أخرى. وتبعت معظم العملات المشفرة الأخرى البيتكوين في الارتفاع.

التضخم والتعرفة

حاول ترامب طمأنة المستثمرين بأنه لن يكون هناك تضخم غير عادي ناجم عن التعريفات الجمركية الجديدة دون أن يشرح كيف سيحقق تلك المعضلة، حتى أنه اقترح أنه سيفكر في الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورجان تشيس جيمي ديمون لمنصب وزير الخزانة، وهو ما من شأنه أن يضع مكانة مرموقة في وول ستريت في المنصب، إذا قبل ديمون. تعمل سيناريوهات الانتخابات الآن على دفع الأرباح والتضخم بعيدًا عن شاشة الرادار باعتبارها مخاوف المستثمرين الرئيسية. في السابع عشر من يوليو/تموز، كتب الخبير الاقتصادي ديفيد روزنبرج من مؤسسة روزنبرج للأبحاث إلى العملاء: “لقد اكتسبت “الروحية المندفعة” زخماً جديداً تماماً بسبب هذا الشعور المتزايد بأن دونالد ترامب سوف يخرج منتصراً. فلا عجب أن المستثمرين يزبدون من أفواههم”.

الآن، تمنح أسواق المراهنات ــ التي قد تكون زائفة ــ ترامب احتمالات الفوز بنسبة 66%، وفقاً لمتوسط ​​RealClearPolitics. وهذا يشير إلى ارتفاع احتمالات ليس فقط فوز ترامب، بل وأيضاً اكتساح الجمهوريين حيث يفوز الحزب الجمهوري بمجلسي الكونجرس أيضاً، مما يمنحه سيطرة موحدة على الحكومة.

ومن شأن هذا أن يفتح الباب أمام المزيد من التخفيضات الضريبية على الشركات، والتي من المرجح أن يعرقلها الديمقراطيون إذا سيطروا على غرفة واحدة على الأقل من الكونجرس. ويرى روزنبرج أن سيناريو اكتساح الحزب الجمهوري كان مساهماً في دوران المستثمرين مؤخراً من أسهم التكنولوجيا إلى الشركات الأصغر حجماً التي تعتبر أسهم قيمة على أساس النظرية القائلة بأن المزيد من التخفيضات الضريبية من شأنه أن يساعد الأسهم الأصغر حجماً على اللحاق بالقيمة إلى ما يسمى بالسبعة العظماء.