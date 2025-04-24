أصداء تصريحات ترامب.. الأسواق المالية تنتعش والذهب يتراجع

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وذلك بعد حملة الضغط التي شنها عليه في الأيام الأخيرة والتي أثارت قلق الأسواق العالمية.

بدلا من ذلك، أعرب ترامب عن أمله أن يكون باول “أكثر نشاطا فيما يتعلق بفكرة خفض أسعار الفائدة”. ويمثل هذا التصريح تحولا ملحوظا في لهجة ترامب، الذي سبق وأشار الأسبوع الماضي إلى ضرورة إنهاء ولاية باول بأسرع وقت، كما انتقده مرارا خلال الأيام الأخيرة لتأخره في خفض أسعار الفائدة، وفق رويترز.

خفف الرئيس الأمريكي من لهجته المتشددة تجاه الصين أيضا، مؤكدا أنه سيتعامل “بلطف شديد” خلال أي محادثات تجارية مع بكين، مع احتمال تخفيض نسبة التعريفة الجمركية بشكل كبير في حالة التوصل إلى اتفاق، مؤكدا في الوقت ذاته أنها لن تنخفض إلى صفر أبدا، وفق بلومبرغ.

الأسواق العالمية ترحب بالتحول في اللهجة

مؤشرات الأسهم الأمريكية سجلت مكاسب قوية، وسط ترحيب المستثمرين بإنفراجة محتملة في الحرب التجارية. إليك أبرز الأرقام:

داو جونز ارتفع 560.70 نقطة (1.43%) ليصل إلى 39,747.68

ستاندرد آند بورز 500 قفز 1.85% إلى 5,385.60

ناسداك قفز 2.75% ليبلغ 16,748.67

كما ارتفع مؤشر راسل 2000 بنسبة 2%، وسجل مؤشر الخوف (VIX) أدنى مستوى له منذ أوائل أبريل، ما يعكس تحسنًا في ثقة المستثمرين.

الدولار والسندات يتعافيان

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.3%

كما تعافت السندات الحكومية الأمريكية وسط التفاؤل الحذر بالتقارب الأمريكي-الصيني

الذهب يتراجع بعد بلوغ الذروة

في المقابل، تراجع الذهب الفوري بنسبة 3.2% ليصل إلى 3,274.35 دولارًا للأونصة، بعد أن اقترب من حاجز 3500 دولار.

كما هبطت العقود الآجلة للذهب بنسبة 3.9% إلى 3,286.30 دولارًا.

هل تنتهي أزمة الرسوم الجمركية؟

صرح وزير الخزانة الأمريكي أن الرسوم الجمركية المرتفعة بحاجة إلى تعديل لتسهيل المفاوضات مع الصين، ما يشير إلى أن الطريق لا يزال طويلاً لحل الخلاف التجاري.

فيليب سترايبل، كبير استراتيجيي السوق في شركة بلو لاين فيوتشرز، أكد أن السوق بدأ يتجاوز تأثير الرسوم، متوقعًا عودة قوية لأسهم التكنولوجيا الكبرى مثل آبل وتسلا.