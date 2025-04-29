الأسواق الآسيوية ترتفع وسط هدوء أمريكي وتراجع في النفط والعملات

شهدت غالبية مؤشرات الأسهم في الأسواق الآسيوية، ارتفاعا ملحوظا خلال تداولات اليوم الثلاثاء، في ظل تقلب أسواق الأسهم العالمية.

وجاء ارتفاع معظم مؤشرات الأسهم في الأسواق الآسيوية، بسبب توقعات المستثمرين لأسبوع مزدحم بنتائج الشركات، والبيانات الاقتصادية، والذي من المتوقع أن يحمل معه تقلبات إضافية في الأسواق العالمية.

وتزامن التحسن في معظم مؤشرات الأسهم في الأسواق الآسيوية، عقب إغلاق مؤشرات الأسهم الأمريكية، على أداء متباين اتسم بالهدوء، ما منح الأسواق الآسيوية بعض الثقة في بداية الأسبوع.

ارتفاع أغلب مؤشرات الأسهم في الأسواق الآسيوية

سجل مؤشر هانغ سنغ، في بورصة هونغ كونغ، ارتفاعا بنسبة 0.5%، ليبلغ مستوى 22070.32 نقطة، بينما تراجع مؤشر شنغهاي المركب، بشكل طفيف جدًا، بأقل من 0.1%، ليصل إلى 3286.49 نقطة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وفي كوريا الجنوبية، قفز مؤشر كوسبي، بنسبة 0.8%، ليصل إلى 2568.62 نقطة.

فيما حققت البورصة الأسترالية، مكاسب أيضا، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200، بنسبة 0.8% ليصل إلى 8061.90 نقطة.

ومن جانبه، صعد مؤشر تايكس، في تايوان بنسبة 0.5%.

وول ستريت تنهي تداولاتها على تباين

في الولايات المتحدة، شهدت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت أداء متباينا خلال جلسة الإثنين، إذ ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة طفيفة بلغت 0.1%، مسجلا 5528.75 نقطة، ومواصلا بذلك مكاسبه لليوم الخامس على التوالي.

كما صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3% ليبلغ 40227.59 نقطة.

في المقابل، تراجع مؤشر ناسداك المركب، بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 17366.13 نقطة، متأثرًا بانخفاض طفيف في أسهم التكنولوجيا.

تراجع في أسعار النفط الخام

شهدت أسواق الطاقة تراجعا في أسعار النفط خلال تعاملات صباح الثلاثاء.

وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، بمقدار 33 سنتا، ليصل إلى 61.72 دولارًا للبرميل.

كما تراجع سعر خام برنت، المعيار العالمي لأسعار النفط، بمقدار 32 سنتا، ليسجل 64.46 دولارًا للبرميل.

تحركات في سوق العملات

وفي سوق العملات الأجنبية، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الين الياباني، ليصل إلى 142.36 ين، بعد أن كان عند 142.02 ين.

على الجانب الآخر، تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي، ليسجل 1.140 دولار مقارنةً بـ1.142 دولار في وقت سابق.