الأسهم في السعودية ترتفع 7,7% منذ بداية العام

واصل مؤشر سوق الأسهم الرئيسي في السعودية (تاسي) اتجاهه الصعودي للأسبوع الثالث على التوالي بفضل النتائج القوية للشركات المدرجة وفي طليعتها البنوك.

وبلغت المكاسب الأسبوعية لمؤشر “تاسي” 1.39% بواقع 167 نقطة إلى 12155 نقطة، مقابل 11987.97 نقطة الأسبوع الماضي، لتصل مكاسب المؤشر منذ بداية العام 2022 إلى 7,7%.

وارتفعت مؤشرات 18 قطاعاً، وارتفع مؤشر قطاع الطاقة 2,7%، والبنوك 0,68% والمواد الأساسية 1,8%، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه 0,6% والاتصالات 0.01%.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة خلال أسبوع بمقدار 264,2 مليار ريال إلى نحو 11,8 تريليون ريال، مقابل 11.538 تريليون ريال، بنهاية الأسبوع الماضي.

كما ارتفعت قيم التداول بنسبة 8% إلى 32,6 مليار ريال، مقابل 30,2 مليار ريال الأسبوع السابق، وكميات التداول 10,7% لتصل إلى 935,9 مليون سهم، مقارنة بـ 845,2 مليون سهم تم التداول عليها الأسبوع الماضي.

وكان سهم “وقت اللياقة” الأكثر ارتفاعاً خلال أسبوع وبنسبة 16,6%، فيما تصدر سهم “المتحدة للتأمين” الأسهم المتراجعة وبنسبة 39,8%.