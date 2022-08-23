الأسهم السعودية ومعظم الخليجية تواكب موجة هبوط البورصات العالمية

حذت الأسهم السعودية ومعظم البورصات الخليجية حذو البورصات العالمية التي تشهد موجة تراجع حادة وسط قلق المستثمرين بشأن تجمع لمجلس الاحتياطي الاتحادي في ولاقت لاحق هذا الأسبوع من المتوقع أن يعزز تعهداً قوياً للبنك المركزي الأمريكي لكبح التضخم.

فقد تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي” اليوم بنسبة 1,11% بواقع 139,7 نقطة عند 12420,7 نقطة، بعدما بلغ أقصى ارتفاع عند 12616 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 156,6 مليون سهم بتداولات بلغت 6,3 مليار ريال.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً: “بوبا العربية” بنسبة 3,59%، و”الصناعات الكهربائية” بنسبة 3,1% و”نماء للكيماويات” بنسبة 2,9%، فيما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً: “سلامة” بنسبة 9,9%، “ملاذ للتأمين” بنسبة 8,7% و”عناية” بنسبة 8,6%.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت: “الراجحي” بقيمة 633,4 مليون ريال، “اس تي سي” بقيمة 344 مليون ريال و”سابك” بقيمة 280,4 مليون ريال.

وتراجع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 0,75% بواقع 162,2 نقطة ليغلق عند مستوى 21562,5 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 49,8 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 774 أـلف سهم نفذت عبر 3420 صفقة.

وتراجع مؤشر بورصة قطر اليوم بنسبة 1,5% ومؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0,45%، ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0,23%، ومؤشر بورصة مسقط 30 بنسبة 0,33%، واستقر مؤشر البحرين العام مرتفعاً بنسبة 0,05%، فيما أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم بارتفاع 1,4%.

وفي بورصة نيويورك، تراجع مؤشر داو جونز في الجلسة السابقة بنسبة 1,9% توازي 643 نقطة، ومؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 2,1% توازي 90 نقطة، ومؤشر ناسداك بنسبة 2,5% توازي 323 نقطة،

وواصلت الأسهم الأوروبية خسائرها اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين مجموعة مهمة من البيانات الاقتصادية لقياس قوة الشركات في بيئة تضخم مفرط، في حين يسود القلق بفعل ارتفاع أسعار الطاقة وضعف التوقعات الاقتصادية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي لثالث جلسة على التوالي وبنسبة 0,2% ليحوم قرب أدنى مستوى في شهر. وكان قطاع الطاقة ضمن بضعة قطاعات صاعدة إذ ارتفع 1% مع زيادة أسعار النفط بدعم من مخاوف مرتبطة بقلة الإمدادات.

وتراجع مؤشر فاينانشال تايمز 100 “فوتسي” 0,7% و”داكس” الألماني 0,1% و”كاك 40″ الفرنسي 0,3%.

وفي آسيا، تراجع مؤشر نيكاي الياباني اليوم بنسبة 1,19% وهانج سنج في هونج كونج بنسبة 0,78%.