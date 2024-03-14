فريق التحرير by فريق التحرير

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الأسهم السعودية متمسكة بمستوياتها فوق 12700 نقطة

صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.122% إلى 9255.06 نقطة، ومؤشر سوق دبي المالي 0.73% إلى 4290.34 نقطة

فريق التحرير by فريق التحرير

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) اليوم مرتفعاً 5.38 نقطة، ليقفل عند مستوى 12728.53 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14.3 مليار ريال.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 308.50 نقاط، ليقفل عند مستوى 26989.40 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 37.7 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

وفي الإمارات، صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.122% إلى 9255.06 نقطة بسيولة 1,15 مليار درهم، فيما صعد مؤشر سوق دبي المالي 0.73% إلى 4290.34 نقطة بسيولة 472,88 مليون درهم.

وأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 15 نقطة ليبلغ مستوى 7443.22 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.2%.

وأغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، على ارتفاع طفيف بنسبة 0.63 %، بواقع 63.92 نقطة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و256.05 نقطة.

وأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2,046.77، بارتفاع قدره 3.98 نقاط، عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 787.69 بارتفاع قدره 1.58 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وأغلق مؤشر بورصة مسقط “30” اليوم الخميس عند مستوى 4785.52 نقطة مرتفعًا 29.4 نقطة وبنسبة 0.62% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4756.10 نقطة.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاً جماعياً لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 15 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.065 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 102.5 مليار جنيه.
وقفز مؤشر السوق الرئيس “إيجي إكس 30” بنسبة 0.98 % ليصل إلى مستوى 31316.43 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس70″ بنسبة 1.84 % مسجلًا 6884.72 نقطة، وارتفع مؤشر”إيجي إكس 100” الأوسع نطاقًا بنحو 1.59 % لينهي التعاملات عند مستوى 9873.44 نقطة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...