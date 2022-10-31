الأسهم السعودية توقف مسلسل التراجع

أوقف مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي” مسلسل تراجع استمر 4 جلسات ليرتفع بنهاية تداولات اليوم بنسبة 0,3% بواقع 35,47 نقطة عند 11667,8 نقطة، بعدما بلغ أدنى مستوى عند 11549 نقطة، لتبلغ مكاسب الأسهم منذ بداية السنة 3,4% ولتصل القيمة السوقية إلى 10,69 تريليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 145,6 مليون سهم بتداولات بلغت 5,19 مليار ريال.

وقد ارتفعت أسهم 117 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 80 شركة. وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً: “عذيب للاتصالات” بنسبة 9,97%، و”تبوك الزراعية” بنسبة 9,94% و”فيبكو” بنسبة 6%، فيما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً: “دار الأركان” بنسبة 6,8%، “أسواق ع العثيم” بنسبة 4,7% و”حلواني أخوان” بنسبة 4,2%.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت: “الراجحي” بقيمة 584,2 مليون ريال، “الأهلي” بقيمة 511,3 مليون ريال و”دار الأركان” بقيمة 503 ملايين ريال.

وتراجع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 0,5% بواقع 102,6 نقطة ليغلق عند مستوى 19504,2 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 14,2 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 257,1 ألف سهم نفذت عبر 1059 صفقة.