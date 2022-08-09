الأسهم السعودية تواصل الإرتفاع متجاوزة 12300 نقطة

واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي” اليوم الإرتفاع للجلسة الثانية على التوالي ليغلق مرتفعاً بنسبة 0,27% بواقع 32,7 نقطة عند 12329,99 نقطة مدفوعة بالنتائج القوية للشركات المدرجة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 167,9 مليون سهم بتداولات بلغت 7,5 مليار ريال.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً: “نسيج” بنسبة 9,9% و”معدنية” بنسبة 8,47% و”الزامل للصناعة” بنسبة 7,1%، فيما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً: “رتال” بنسبة 4,8%، “تهامة” بنسبة 3,4% و”التموين” بنسبة 3,2%.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت: “الامار” بقيمة 776,5 مليون ريال، “صادرات” بقيمة 438,4 مليون ريال و”وقت اللياقة” بقيمة 355 مليون ريال.

كما ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 0,57% بواقع 126,5 نقطة ليغلق عند مستوى 22199 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 24,6 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 377,7 ألف سهم نفذت عبر 1962 صفقة.