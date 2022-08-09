.ط by

أخبار ذات صلة

Posted inأسواق المالالأسهم

الأسهم السعودية تواصل الإرتفاع متجاوزة 12300 نقطة

.ط by

واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي” اليوم الإرتفاع للجلسة الثانية على التوالي ليغلق مرتفعاً بنسبة 0,27% بواقع 32,7 نقطة عند 12329,99 نقطة مدفوعة بالنتائج القوية للشركات المدرجة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 167,9 مليون سهم بتداولات بلغت 7,5 مليار ريال.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً: “نسيج” بنسبة 9,9% و”معدنية” بنسبة 8,47% و”الزامل للصناعة” بنسبة 7,1%، فيما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً: “رتال” بنسبة 4,8%، “تهامة” بنسبة 3,4% و”التموين” بنسبة 3,2%.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت: “الامار” بقيمة 776,5 مليون ريال، “صادرات” بقيمة 438,4 مليون ريال و”وقت اللياقة” بقيمة 355 مليون ريال.

كما ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 0,57% بواقع 126,5 نقطة ليغلق عند مستوى 22199 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 24,6 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 377,7 ألف سهم نفذت عبر 1962 صفقة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا