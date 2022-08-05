الأسهم السعودية تواصل اتجاهها الصعودي للأسبوع الرابع

واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي” اتجاهه الصعودي للأسبوع الرابع على التوالي، ليرتفع بنسبة 1,1% بواقع 136,52 نقطة إلى مستوى 12291,54 نقطة خلال الأسبوع المنتهي في 4 آب / أغسطس 2022، بفضل النتائج الفصلية القوية للشركات المدرجة وفي طليعتها البنوك.

وبلغت مكاسب الأسهم السعودية 8,95% بواقع 1009,83 نقطة منذ بداية العام الجاري.

وبلغت مكاسب القيمة السوقية للأسهم المدرجة في “تداول السعودية” 52,3 مليار ريال خلال أسبوع إلى 11,8 تريليون ريال مقابل 11,5 تريليون ريال، بنهاية الأسبوع الماضي.

وارتفعت جميع القطاعات باستثناء قطاع الإعلام والترفيه الذي تراجع بنسبة 1,3% وقطاع البنوك الذي تراجع بنسبة 0,27%.

وكانت أكثر القطاعات ارتفاعاً “المواد الأساسية” بنسبة 3.42% والاتصالات بنسبة 2,2% والطاقة بنسبة 0,18%.

أما السهم الأكثر ارتفاعاً خلال أسبوع فكان سهم “نسيج” بمكاسب تجاوزت 29%، فيما سجل سهم “الجزيرة” أكبر الخسائر بتراجعه بنسبة 9,4%.

وارتفعت قيم التداول خلال الأسبوع بنسبة 10% إلى 35,9 مليار ريال مقابل 32,6 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي.