الأسهم السعودية تنهي جلسة متقلبة على استقرار سلبي

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي” آخر جلسة تداول خلال هذا الأسبوع على استقرار سلبي بعد تقلبات شهدتها الجلسة صعوداً إلى 12330 نقطة وهبوطاً إلى 12248 نقطة، ما يؤشر إلى عدم وضوح إتجاه السوق.

واستقر مؤشر “تاسي” اليوم عند المنطقة الحمراء متراجعاً بشكل طفيف بواقع 0,39 نقطة ليغلق عند 12291,54 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 183,5 مليون سهم بتداولات بلغت 6,7 مليار ريال.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً: “نسيج” بنسبة 9,5% و”البحر الأحمر” بنسبة 9% و”تبوك الزراعية” بنسبة 6,1%، فيما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً: “صدر” بنسبة 5,2%، “المجموعة السعودية” بنسبة 4,9% و”سلوشنز” بنسبة 3,6%.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت: “اس تي سي” بقيمة 515,4 مليون ريال، “الراجحي” بقيمة 358,7 مليون ريال و”سابك” بقيمة 287,7 مليون ريال.

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 0,36% بواقع 78,9 نقطة ليغلق عند مستوى 21837 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 41,9 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 701,8 ألف سهم نفذت عبر 2904 صفقات.