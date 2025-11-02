الأسهم السعودية تكسر الحاجز.. تداول تنهي أكتوبر بمكاسب ضخمة

أنهت سوق الأسهم السعودية (تداول) شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025 بأداء إيجابي قوي محققة مكاسب سوقية هائلة تجاوزت 349.77 مليار ريال (حوالي 93.3 مليار دولار) ومؤكدة ثقة المستثمرين ومرونة السوق.

المكاسب السوقية

حققت السوق السعودي؛ أكبر بورصة عربية، مكاسب ضخمة بلغت حوالي 349.77 مليار ريال (ما يعادل 93.27 مليار دولار) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ارتفاع المؤشر العام

صعد المؤشر العام (تاسي) بنسبة 1.3%، ليغلق عند مستوى 11655.85 نقطة.

القطاعات القائدة

قادت قطاعات المرافق العامة (+10.9%) والطاقة (+5.4%) الارتفاع مع صعود قطاع الاتصالات (+1.6%).

حركة التداول

رغم المكاسب، سجلت قيم التداول الإجمالية تراجعاً طفيفاً بنسبة 4%، مما يشير إلى تحفظ بعض المستثمرين.

رؤية الخبراء والمستقبل

أشار خبراء إلى أن الأداء الإيجابي مدعوم بموجة ارتدادية بدأت في سبتمبر/أيلول الماضي، ويؤكد ثقة المستثمرين في الأداء الاقتصادي السعودي.

تركيز الاستثمار

تتركز الاستثمارات حالياً في الأسهم ذات العوائد الربحية الفصلية التي ما زالت تتداول في مستويات جذابة.

توقعات مستقبلية

المحللون متفائلون للغاية، ويتوقعون استمرار المسار الإيجابي للسوق في نوفمبر/تشرين الثاني، بدعم من استقرار أسعار النفط وتوقعات تخطي المؤشر لحاجز 12 ألف نقطة.

طفرة تاريخية

يتوقع الخبراء أن تشهد السوق السعودية طفرة نوعية في السنوات القادمة، قد تصل فيها المستويات إلى 17000 نقطة، وربما اختراق القمة التاريخية للعام 2006.

تُعد سوق الأسهم السعودية (تداول)، المعروفة باسم تاسي (TASI)، أكبر وأهم سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القيمة السوقية والسيولة.

وتلعب “تداول” دوراً محورياً في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 الطموحة لتنويع مصادر الدخل، حيث تُعد بوابة رئيسية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، خصوصاً بعد انضمامها إلى مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية الرئيسية مثل MSCI وFTSE Russell.

ويتميز السوق بوجود شركات عملاقة وقيادية ذات ثقل عالمي، أبرزها شركة أرامكو السعودية، وهي الأكبر عالمياً من حيث القيمة السوقية، مما يعزز جاذبية السوق وثقة المستثمرين فيها.