الأسهم السعودية تقفز 0,82% متجاوزة 12400 نقطة

واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي” اليوم الإرتفاع للجلسة الثالثة على التوالي ليغلق مرتفعاً بنسبة 0,82% بواقع 101,46 نقطة عند 12431,45 نقطة مدفوعة بالنتائج القوية للشركات المدرجة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 178,8 مليون سهم بتداولات بلغت 6,7 مليار ريال.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً: “ريدان” بنسبة 9,99% و”العبداللطيف” بنسبة 9,95% و”البحر الأحمر” بنسبة 9,91%، فيما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً: “بحر العرب” بنسبة 3%، “الأبحاث والإعلام” بنسبة 2,9% و”باعظيم” بنسبة 2,6%.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت: “الراجحي” بقيمة 428,8 مليون ريال، “اس تي سي” بقيمة 332,8 مليون ريال و”وقت اللياقة” بقيمة 241,6 مليون ريال.

كما ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 0,13% بواقع 28,9 نقطة ليغلق عند مستوى 22227,99 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 26,7 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 445 ألف سهم نفذت عبر 2187 صفقة.