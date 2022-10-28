الأسهم السعودية تفقد 345 مليار ريال خلال أسبوع

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي” بنسبة 2,11% خلال أسبوع بواقع 254,18 نقطة ليغلق عند 11709,5 نقطة تحت ضغط تراجع القطاعات الأساسية.

وفقدت القيمة السوقية للشركات المدرجة حوالي 345 مليار ريال خلال أسبوع، لتهبط القيمة السوقية لـ 213 شركة متداولة إلى 10,697 تريليون ريال، مقابل 11,04 تريليون ريال، بنهاية الأسبوع الأسبق.

وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 29,6% خلال أسبوع إلى 31,29 مليار ريال من خلال 790,37 مليون سهم نفذت عبر 1,62 مليون صفقة مقابل اكثر من 24 مليار ريال في الأسبوع الأسبق.

وكان قطاع الطاقة الأكثر تراجعاً بنسبة 3,7%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2,4%، وقطاع البنوك بنسبة 2,4%.

وارتفعت 3 قطاعات بقيادة قطاع الاتصالات بصعوده 2,6%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 2,15%.

وكان سهم “الصقر للتأمين” الأكثر تراجعاً بنسبة 26,9%، تلاه سهم “عناية” بنسبة 11,8% وسهم “صناعة الورق” بنسبة 9,3%.

وكان سهم “سدافكو” الأكثر ارتفاعاً بنسبة 16,4%، ثم “مجموعة فتيحي” بنسبة 15,1% وسهم “التطويرية الغذائية” بنسبة 14%.

وتصدر سهم “الراجحي” التداولات الأسبوعية بقيمة 2,4 مليار ريال، تلاه سهم “الأهلي” بقيمة 2,3 مليار ريال، وسهم “معادن” بقيمة 1,7 مليار ريال.

وارتفع مؤشر السوق الموازية “نمو حد أدنى” بنسبة 0,5% بواقع 103,3 نقطة خلال أسبوع إلى 19849,59 نقطة.