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الأسهم السعودية تعوض خسائر جلسة الأحد

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الأسهم السعودية تعود إلى المنطقة الخضراء
الأسهم السعودية تعود إلى المنطقة الخضراء

عوض مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي” اليوم خسائره التي تكبدها في جلسة أمس ليغلق مرتفعاً بنسبة 0,05% بواقع 5,9 نقطة عند 12560,48 نقطة، بعد حركة تذبذب طوال الجلسة، حيث بلغ المؤشر أعلى مستوى عند 12606 نقاط وأدنى مستوى عند 12503 نقاط.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 138,1 مليون سهم بتداولات بلغت 5,7 مليار ريال.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً: “سدافكو” بنسبة 9,99% و”استرا الصناعية” بنسبة 6,28% و”بوبا العربية للتأمين التعاوني” بنسبة 5,4%، فيما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً: “بروج للتأمين” بنسبة 7%، “سلامة” بنسبة 5,5% و”الخدمات الأرضية” بنسبة 4,7%.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت: “الراجحي” بقيمة 590,9 مليون ريال، “معادن” بقيمة 230,1 مليون ريال و”سابك” بقيمة 209,3 مليون ريال.

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 0,26% بواقع 56,47 نقطة ليغلق عند مستوى 21724,7 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 40,8 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 735,5 ألف سهم نفذت عبر 3839 صفقة.

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